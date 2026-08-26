Sin gravedad y con geometría perfecta: el experimento con abejas que sorprendió a la NASA

Adaptación en órbita y panales de precisión matemática

En la Tierra, las abejas emplean la gravedad para orientar sus trayectorias de vuelo, organizar la estructura del nido y ejecutar la célebre "danza" con la que señalan la ubicación del alimento a la colonia. Durante las primeras horas de la misión en microgravedad, las abejas experimentaron una lógica desorientación. Sin embargo, los insectos mostraron una rápida flexibilidad de conducta: en poco tiempo aprendieron a caminar, flotar y desplazarse dentro de su compartimento, alcanzando incluso velocidades de vuelo superiores a las registradas en suelo firme.

El logro más relevante del ensayo de la NASA estuvo en la arquitectura de la colmena. A lo largo del vuelo, la colonia logró construir cerca de 200 centímetros cuadrados de panal. Los análisis posteriores, difundidos en publicaciones científicas como Apidologie, determinaron que las celdas conservaban la clásica geometría hexagonal regular, idéntica a la que fabrican en condiciones terrestres. Sumado a esto, la abeja reina depositó 35 huevos durante la experiencia, ratificando que la capacidad reproductiva continuaba activa en el espacio.