¿Alguna vez te has preguntado por qué los colores de los blísteres de los medicamentos no siempre son iguales?. Aunque no parezca, no todos los medicamentos pueden dejarse al aire libre, en la heladera o retirarse del blíster para ponerse en un frasco.
¡No lo sabía!
Hay un error que todos cometemos al abrir o guardar un remedio y que el color de su blíster advierte
El color del blíster del medicamento o remedio no es una elección sin sentido, sino que advierte lo que hay que tener en cuenta al momento abrirlo
Te contamos qué significa cada color y qué debes saber de cada uno al momento de abrir el medicamento y almacenarlo.
Qué significa el color del blíster de cada medicamento y qué advierten
¿Te diste cuenta de que cuando tomas algún remedio o medicamento el blíster viene de colores transparentes, amarillos y metálicos? Estos colores no están elegidos al azar. Cumple una función clave para que el remedio no pierda su efecto.
Los transparentes pueden ser guardados en cualquier lado, los de color amarillo o naranja son más fotosensibles, y los blísteres metálicos indican que el remedio es muy delicado contra la luz y la humedad.