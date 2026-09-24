Hay un error que todos cometemos al abrir o guardar un remedio y que el color de su blíster advierte

Te contamos qué significa cada color y qué debes saber de cada uno al momento de abrir el medicamento y almacenarlo.

Qué significa el color del blíster de cada medicamento y qué advierten

¿Te diste cuenta de que cuando tomas algún remedio o medicamento el blíster viene de colores transparentes, amarillos y metálicos? Estos colores no están elegidos al azar. Cumple una función clave para que el remedio no pierda su efecto.