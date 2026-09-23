Receta de Pastel de papas cremoso y fácil: cómo hacerlo con carne picada y a la masa

El pastel de papas es una de esas recetas caseras que nunca pasan de moda. Esta preparación combina un puré de papas cremoso con un relleno de carne picada, cebolla, morrón y ajo, además de condimentos que realzan su sabor. Como toque final, se puede sumar queso rallado y gratinar en el horno hasta lograr una superficie dorada.
Entre las recetas tradicionales, este pastel se destaca por ser una comida abundante, sabrosa y fácil de preparar. Para quienes buscan una versión diferente, también existe la posibilidad de agregar una masa casera como base, que se prepara con harina leudante, aceite, agua tibia y sal. El resultado es un pastel de papas y carne ideal para compartir en familia.
Receta para hacer pastel de papas
Ingredientes:
- 1 kg de papas (puede ser camote)
- 1/2 kg de carne picada
- 1 cebolla
- 1/2 morrón
- 2 dientes de ajo
- 25 g de manteca
- 1 chorrito de leche
- Condimentos: caldo, ajo, pimentón, nuez moscada
- Opcionales: queso rallado, canela y azúcar
Cómo hacer la receta del pastel de papas cremoso, paso a paso
- Primero, corta las papas en pequeños trozos y cociná en agua caliente con sal. Mientras tanto, pica la cebolla, el ajo y el morrón.
- Luego, calienta una sartén con un chorrito de aceite y sofríe la cebolla, el morrón y el ajo. Cuando la cebolla esté transparente, agrega la carne picada.
- A continuación, añade el caldo, salpimenta y continúa cocinando por 15 minutos. Retira las papas del fuego y hacé un puré con leche, manteca, sal, pimienta y nuez moscada.
- En una fuente de horno, arma una base de puré, añade una parte de la carne picada y recubre nuevamente con puré. Si lo deseás, para la base podés hacer una masa casera.
- Finalmente, lleva al horno fuerte durante 15 minutos, agregá el queso rallado y gratiná. También puedes espolvorear el pastel de papas con canela o azúcar.
Cómo hacer una masa de Pastel de papas
Ingredientes:
- 400 g de harina leudante
- 5 cdas. de aceite
- Agua tibia, c/n
- Sal
Procedimiento:
- En un bol, coloca la harina con la sal, agrega el aceite e incorpora el agua de a poco. Mezcla hasta que quede una masa que se pueda estirar y no se pegue.
- Estira la masa en la fuente donde harás el pastel de papas o en una asadera, cubriendo los bordes. Vierte el picadillo de carne por encima y luego el relleno de tu pastel de papas.
En pocas palabras
- Pastel de papas: Receta casera fácil y cremosa con carne picada, cebolla, morrón y ajo.
- Preparación: Puré de papas cremoso se combina con un sofrito de carne y vegetales, gratinado al horno.
- Variante opcional: Posibilidad de agregar una masa casera con harina leudante, aceite, agua tibia y sal.
Resumen generado por Thinkindot AI