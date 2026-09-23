Receta de Pastel de papas cremoso y fácil: cómo hacerlo con carne picada y a la masa

Entre las recetas tradicionales, este pastel se destaca por ser una comida abundante, sabrosa y fácil de preparar. Para quienes buscan una versión diferente, también existe la posibilidad de agregar una masa casera como base, que se prepara con harina leudante, aceite, agua tibia y sal. El resultado es un pastel de papas y carne ideal para compartir en familia.

Receta para hacer pastel de papas

Ingredientes: