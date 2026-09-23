Cómo se hace la Tarta de frutillas: la receta riquísima y fresca para recibir la primavera

La masa quebrada aporta una base mantecosa y delicada que contrasta con la suavidad de la crema pastelera y el sabor fresco de las frutillas. Además, la gelatina ayuda a mantener la fruta en su lugar y le da un acabado brillante y tentador.

Entre las recetas dulces para preparar en primavera, esta tarta de frutilla es una alternativa fresca y casera para compartir en una merienda o como postre.