Cómo se hace la Tarta de frutillas: la receta riquísima y fresca para recibir la primavera

La tarta de frutillas es una de esas recetas que se convierten en protagonistas durante la primavera. Con una masa quebrada, un relleno cremoso de crema pastelera y una cubierta de frutilla con gelatina, esta preparación combina distintas texturas y sabores en cada porción.
La masa quebrada aporta una base mantecosa y delicada que contrasta con la suavidad de la crema pastelera y el sabor fresco de las frutillas. Además, la gelatina ayuda a mantener la fruta en su lugar y le da un acabado brillante y tentador.
Entre las recetas dulces para preparar en primavera, esta tarta de frutilla es una alternativa fresca y casera para compartir en una merienda o como postre.
Receta para hacer Tarta de frutillas
Ingredientes:
Masa quebrada:
- 150 g de harina común
- 75 g de manteca fría
- 1 huevo
- 50 g de azúcar glas
- 1 pizca de sal
Crema pastelera:
- 250 ml de leche
- 55 g de azúcar
- Cáscaras de limón
- 2 yemas
- 20 g de maicena
Crema:
- 250 g de crema de leche
- 1 cda. de azúcar
- 500 g de frutillas
- 1 sobre de gelatina de frutilla
Receta de la Tarta de frutillas con masa quebrada y relleno cremoso
Masa:
- Primero, en un bol, coloca la harina tamizada con la manteca fría y mezcla con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
- Una vez tengas la harina mezclada con la manteca, añade el resto de ingredientes: azúcar, huevo y una pizca de sal. Continúa trabajando con los dedos hasta que formar un bollo. Deja reposar en un bowl en la heladera cubierta con papel film.
- Pasado el tiempo de reposo, coloca la masa en la mesada enharinada, aplánala con la mano y estira con un rodillo dándole la forma redonda. Transfiere la masa al molde enrollada en el rodillo para desenrollarla en la tartera. Ajusta la masa a las paredes con la gema de los dedos y pincha la superficie con un tenedor.
- Por último, precocina tu masa quebrada en el horno a 180°C por 20 minutos o hasta que quede dorada.
Relleno:
- Lava bien las frutillas, córtales el cabito y filetéalas a lo largo. Reserva.
- En un bol, coloca la leche con el azúcar y la ralladura de limón, y lleva al microondas a potencia máxima por dos minutos.
- En otro recipiente, bate la yema con un chorrito de leche. Agrega la maicena y bate hasta integrar. Cuela encima la leche caliente y bate nuevamente.
- Vuelve a llevar 1 minuto más al microondas a máximo. Luego bate energéticamente y tapa con un film en contacto con la crema para que no se forme una capa de nata sobre la crema pastelera. Deja enfriar.
- En otro recipiente, monta la crema de leche con el azúcar a medio punto. Cuando esté, agrega la crema pastelera e integra bien. Vuelve a tapar con film en contacto.
- Prepara la gelatina como indica el paquete y dejar enfriar a temperatura ambiente para que quede líquida.
Armado:
- Para armar la tarta de frutillas, sobre la masa de tarta ya fría coloca la crema y esparce bien.
- Encima, coloca las frutillas en forma circular o espiralada como se ve en el video.
- Con una cuchara y de a poco, cubre con la gelatina fría toda la tarta. Llevar a la heladera por lo menos 1 hora antes de servir.
En pocas palabras
- Tarta de frutillas: Receta ideal para la primavera con masa quebrada, crema pastelera y cubierta de frutillas.
- Ingredientes clave: Harina, manteca, azúcar, huevo para la masa; leche, azúcar, yemas, maicena para la crema pastelera; crema de leche y frutillas para el armado.
- Preparación: Incluye el horneado de la masa quebrada, la elaboración de la crema pastelera y el montaje final con frutillas y gelatina.
Resumen generado por Thinkindot AI