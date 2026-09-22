Cómo se hace el Budín de mandarina: la receta simple de la abuela Mirta con aceite y en la licuadora

6 mandarinas

200 g de aceite

400 g de azúcar

2 huevos

500 g de harina 0000

30 g de polvo para hornear

Cómo hacer budín de mandarina en la licuadora: la receta en 3 pasos

Primero, en la licuadora, procesa el jugo de 3 mandarinas, aceite, azúcar, huevos y el resto de las mandarinas sin semillas. A continuación, agrega la harina y el polvo de hornear tamizados. Añádelos de forma envolvente. Para terminar, lleva tu budín de mandarina a un molde engrasado y cocina en el horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos, aproximadamente.

El secreto de la receta de la abuela Mirta

Como muchas recetas de abuela, este budín tiene ese encanto de las preparaciones simples que no necesitan demasiados ingredientes para quedar deliciosas. La abuela Mirta lo prepara aprovechando el sabor natural de la mandarina, que le aporta humedad, perfume y un característico toque cítrico.

El resultado es un budín casero ideal para acompañar los mates, el café o una merienda en familia.

Cómo decorar el budín de mandarina

Para darle un toque especial, se puede terminar con un glaseado elaborado con azúcar impalpable y unas gotas de jugo de mandarina. Otra opción es cubrirlo con chocolate derretido, una combinación que contrasta muy bien con el sabor cítrico.

También se puede servir simplemente espolvoreado con azúcar impalpable. De cualquier manera, esta receta demuestra que con una licuadora, pocos ingredientes y el toque de una abuela, se puede preparar un budín irresistible.