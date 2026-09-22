Cómo se hace el Budín de mandarina: la receta simple de la abuela Mirta con aceite y en la licuadora

El budín de mandarina es una de esas recetas caseras que pasan de generación en generación y mantienen intacto ese sabor que recuerda a las meriendas en familia. Esta versión, que prepara la abuela Mirta, tiene además un secreto que la hace muy práctica: se hace en la licuadora.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este budín queda húmedo, esponjoso y con un intenso aroma cítrico. Además, se aprovecha prácticamente toda la mandarina, logrando que su sabor sea el gran protagonista de esta receta.
Receta del budín de mandarina en la licuadora de mi abuela
Ingredientes:
- 6 mandarinas
- 200 g de aceite
- 400 g de azúcar
- 2 huevos
- 500 g de harina 0000
- 30 g de polvo para hornear
Cómo hacer budín de mandarina en la licuadora: la receta en 3 pasos
- Primero, en la licuadora, procesa el jugo de 3 mandarinas, aceite, azúcar, huevos y el resto de las mandarinas sin semillas.
- A continuación, agrega la harina y el polvo de hornear tamizados. Añádelos de forma envolvente.
- Para terminar, lleva tu budín de mandarina a un molde engrasado y cocina en el horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos, aproximadamente.
El secreto de la receta de la abuela Mirta
Como muchas recetas de abuela, este budín tiene ese encanto de las preparaciones simples que no necesitan demasiados ingredientes para quedar deliciosas. La abuela Mirta lo prepara aprovechando el sabor natural de la mandarina, que le aporta humedad, perfume y un característico toque cítrico.
El resultado es un budín casero ideal para acompañar los mates, el café o una merienda en familia.
Cómo decorar el budín de mandarina
Para darle un toque especial, se puede terminar con un glaseado elaborado con azúcar impalpable y unas gotas de jugo de mandarina. Otra opción es cubrirlo con chocolate derretido, una combinación que contrasta muy bien con el sabor cítrico.
También se puede servir simplemente espolvoreado con azúcar impalpable. De cualquier manera, esta receta demuestra que con una licuadora, pocos ingredientes y el toque de una abuela, se puede preparar un budín irresistible.
En pocas palabras
- Budín de mandarina: Receta casera de la abuela Mirta hecha en licuadora.
- Preparación: Licuar mandarinas, aceite, azúcar, huevos y sumar harina y polvo de hornear.
- Horneado: Cocinar en molde engrasado a 180°C por 40 minutos.