Jamón crudo casero: la receta con 7 ingredientes para hacer una pata de pernil curada

Preparar jamón crudo en casa requiere tiempo y paciencia, ya que el proceso de curación puede extenderse durante varios meses. Sin embargo, para quienes disfrutan de las recetas caseras y de los sabores tradicionales, es una preparación que permite conocer de cerca cómo se obtiene este clásico de la charcutería.

¿Cuál es el origen del jamón crudo?

El origen del jamón crudo está vinculado a las antiguas técnicas de conservación de la carne mediante la sal. En España, esta tradición dio lugar a distintas variedades de jamón curado que con el tiempo se convirtieron en productos emblemáticos de su gastronomía.