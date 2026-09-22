Jamón crudo casero: la receta con 7 ingredientes para hacer una pata de pernil curada

El jamón crudo es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía española y también ocupa un lugar destacado en la cocina argentina. Se trata de una pieza de carne de cerdo que se conserva mediante un proceso de salado, secado y curado, sin necesidad de cocinarla.
Preparar jamón crudo en casa requiere tiempo y paciencia, ya que el proceso de curación puede extenderse durante varios meses. Sin embargo, para quienes disfrutan de las recetas caseras y de los sabores tradicionales, es una preparación que permite conocer de cerca cómo se obtiene este clásico de la charcutería.
¿Cuál es el origen del jamón crudo?
El origen del jamón crudo está vinculado a las antiguas técnicas de conservación de la carne mediante la sal. En España, esta tradición dio lugar a distintas variedades de jamón curado que con el tiempo se convirtieron en productos emblemáticos de su gastronomía.
La técnica llegó a otros países a través de la influencia española y encontró un lugar propio en Argentina, donde el consumo de jamón crudo se incorporó a numerosas preparaciones. Actualmente, forma parte de picadas, tablas de fiambres y clásicos sánguches.
Receta para hacer jamón crudo casero
La elaboración del jamón crudo casero es más simple de lo que parece. Te dejamos una receta facilísima de Juan Carlos Berro, compartida por Cocineros Argentinos. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 pernil de cerdo
- 1,4 kg. de sal fina
- 60 g de sal de cura
- 600 g de azúcar
- 1 cda. de pimienta molida
- 1 cda. de nuez moscada
- 2 l de agua
Al pasar la mano por el lado de la grasa de la pata de cerdo, ésta debe quedar engrasada. Si solo queda aceitosa, el pernil no sirve para hacer jamón crudo.
Cómo preparar una pata de jamón crudo, la receta casera paso a paso
- Lo primero que hay que hacer es deshuesar la pata del jamón. Para eso, sigue las indicaciones de Juan Carlos Berro en el video del final.
- A continuación, en un bol, coloca la sal fina, la sal de cura, el azúcar, la pimienta y la nuez moscada. Mezcla bien.
- A continuación, coloca el pernil en un contenedor amplio y masajea con la mezcla de sal. Deja reposar en la heladera por 24 horas. Con lo que sobra, haz una salmuera agregando agua.
- Pasadas las 24 horas, pasa el pernil a otro recipiente más chico y cubre con el agua con peso para que no flote. Reserva en la heladera por 21 días.
- Luego, enjuaga el jamón crudo por una hora en agua fría y envuelve en papel celofán microporoso (escurrido o seco). Colócalo en una red de jamón con el extremo hacia la panza, apretando y moldeando el pernil.
- Para terminar, coloca una prensa sobre el jamón crudo y deja estacionar durante 4 meses a menos de 24 grados con ventilación. Reserva en el freezer hasta 6 meses.
En pocas palabras
- Jamón crudo casero: Receta para elaborar la pata de pernil curada con 7 ingredientes, un proceso que requiere tiempo y paciencia.
- Origen y consumo: Tradicional en España y Argentina, se conserva mediante salado, secado y curado, siendo parte de picadas y sánguches.
- Elaboración paso a paso: Incluye deshuesado, salado con mezcla de sales y especias, curado en salmuera y estacionamiento prolongado.