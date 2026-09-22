Receta de exquisitos porotos en escabeche para hacer en casa y disfrutar de una gran entrada

La receta de porotos en escabeche caseros es un manjar que nunca pasa de moda, le encanta a todo el mundo y es especial para una picada o previa de una comisa. Esta receta que es furor como entrada, se hace con ingredientes económicos y fáciles de conseguir.
El escabeche de porotos es uno de esos tesoros de la cocina hogareña que siempre recibe muchos elogios y su éxito es total.
Ideal para acompañar un buen pan casero, sumar a un asado o disfrutar durante una preparación el fin de semana, esta receta rinde, es barata y se conserva a la perfección por semanas.
Este es el paso a paso para lograr un escabeche equilibrado, sabroso y con la textura justa de los porotos:
Receta de porotos en escabeche, ingredientes
- 500 g de porotos alubia (o pallares)
- 2 cebollas medianas
- 2 zanahoria medianas
- 1 pimiento rojo
- 4 a 6 dientes de ajo
- 1 taza de vinagre de alcohol o de manzana
- 1 y 1/2 tazas de aceite de girasol o mezcla
- 1/2 taza de agua
- Condimentos: 2 hojas de laurel, 1 cucharada de orégano, 1 cucharadita de ají molido, pimienta en grano y sal a gusto.
Receta de porotos en escabeche, ingredientes
- La clave empieza la noche anterior. Hay que dejar los porotos en remojo en abundante agua durante al menos 8 a 12 horas. Cumplido ese tiempo, colar y cocinar en una olla con agua nueva sin sal (para evitar que la piel se ponga dura) hasta que estén tiernos pero firmes. Deben mantener su forma sin deshacerse. Escurrir y reservar.
- En una cacerola amplia, verter un chorro de aceite y transparentar la cebolla junto con los pimientos, las zanahorias y los dientes de ajo. Cocinar a fuego medio durante unos 5 a 7 minutos; los vegetales deben quedar al dente.
- Incorporar los porotos cocidos a la cacerola con los vegetales. Sumar el vinagre, el resto del aceite, la media taza de agua, las hojas de laurel, el ají molido, el orégano, la pimienta en grano y la sal.
- Llevar a hervor suave durante 10 minutos para que los sabores se integren y el vinagre pierda la potencia más agresiva. Apagar el fuego y dejar atemperar.
- Colocar la preparación en frascos de vidrio previamente esterilizados, asegurándose de que el líquido (aceite y vinagre) cubra por completo los porotos. Tapar bien.
En pocas palabras
- Receta clásica: Porotos en escabeche caseros, ideales como entrada o acompañamiento, con ingredientes económicos.
- Preparación sencilla: Requiere remojo previo de los porotos y cocción de vegetales al dente con vinagre y aceite.
- Conservación y consumo: Se pueden guardar en frascos esterilizados y cubiertos de líquido por semanas.
Resumen generado por Thinkindot AI