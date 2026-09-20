Argentina es un país que ha sido cuna de numerosos inventos culinarios, médicos, entre otros. Lo que muchos no saben es que hay una comida que es bien nuestra y no de Italia como revela su nombre: la milanesa napolitana. Un plato cuya receta convirtió un accidente de cocina en patrimonio emocional.
Quemó la comida, le agregó queso, jamón y salsa de tomate y terminó creando un clásico que comen todos los argentinos
Cuando hay un error en la receta, siempre se puede solucionar con otros ingredientes y así sucedió en este caso donde la versión de esta comida fue un accidente
Se consideran "inventos argentinos" los logrados por argentinos que están en Argentina, pero también por argentinos que residen en otros países. Sin embargo, aunque muchos son puestos en tela de juicio porque tienen nombre medio extranjero, hay una comida bien nacional y no es ni más ni menos que la milanesa.
Quemó la comida, le agregó queso, jamón y salsa de tomate y terminó creando un clásico argentino
Ningún argentino que se haya criado escuchando el Himno Nacional negará un gran logro de este suelo: la milanesa napolitana. Detrás de esa receta acompañada de un buen plato de papas fritas, hay una historia que a todos les genera duda.
Y es que a pesar de su nombre, la milanesa napolitana no nació en Nápoles, ni tampoco es una receta italiana, sino que nació en Buenos Aires, durante la década de 1940, en un restaurante llamado Nápoli cerca del Luna Park. En este lugar había un punto de encuentro para trabajadores, artistas y familias que buscaban una comida abundante después de una salida, entonces la milanesa cumplía bien su rol: rendidora, rica, fácil de servir e ideal para el apetito argentino.
Sin embargo, toda su creación en versión "napolitana" es un error culinario que a ningún cocinero le gusta que le suceda: quemar la comida. La versión popular cuenta que todo habría sido un accidente: la milanesa quedó demasiado cocida al punto de estar quemada, y el cocinero no quería tirar a la basura.
Entonces, para disimular el pequeño error, lo disimuló con salsa de tomate, jamón y queso, y lo llevó al horno hasta gratinarlo. Como es de público conocimiento, el resultado fue tan exitoso que terminó incorporándose a la carta como especialidad de la casa y hoy es un plato infaltable en todo bodegón.
En pocas palabras
- Milanesa napolitana: creación accidental argentina que se volvió un clásico.
- Origen porteño: nació en Buenos Aires en los años 40, no en Italia.
- Receta: nació de un error al quemar una milanesa, cubierta con jamón, queso y tomate.