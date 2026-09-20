Quemó la comida, le agregó queso, jamón y salsa de tomate y terminó creando un clásico que comen todos los argentinos

Y es que a pesar de su nombre, la milanesa napolitana no nació en Nápoles, ni tampoco es una receta italiana, sino que nació en Buenos Aires, durante la década de 1940, en un restaurante llamado Nápoli cerca del Luna Park. En este lugar había un punto de encuentro para trabajadores, artistas y familias que buscaban una comida abundante después de una salida, entonces la milanesa cumplía bien su rol: rendidora, rica, fácil de servir e ideal para el apetito argentino.

Milanesa napolitana con papas fritas.

Sin embargo, toda su creación en versión "napolitana" es un error culinario que a ningún cocinero le gusta que le suceda: quemar la comida. La versión popular cuenta que todo habría sido un accidente: la milanesa quedó demasiado cocida al punto de estar quemada, y el cocinero no quería tirar a la basura.

Entonces, para disimular el pequeño error, lo disimuló con salsa de tomate, jamón y queso, y lo llevó al horno hasta gratinarlo. Como es de público conocimiento, el resultado fue tan exitoso que terminó incorporándose a la carta como especialidad de la casa y hoy es un plato infaltable en todo bodegón.