Son fideos gruesos e irregulares elaborados de forma artesanal, pero se trata de una preparación histórica que nació de la necesidad de la cocina rústica de aprovechar el pan duro o seco sobrante en los diferentes hogares. Es decir, en vez de tirar las sobras de pan que habían perdido su frescura, los pobladores encontraron la manera de convertirlas en una salsa crujiente, sabrosa y accesible.

El propósito fundamental de este plato es aprovechar los alimentos y reducir el desperdicio en la mesa tradicional a diario. Además, durante los meses fríos del año, las familias necesitaban comidas sustanciosas, calóricas y económicamente viables para sobrellevar las bajas temperaturas.

Los pici son fideos gruesos e irregulares elaborados simplemente con agua, harina, aceite y sal.

Entonces, al combinar la pasta con migas de pan seco salteadas y doradas, lograron consumir un buen volumen calórico sin comprar ingredientes costosos.

Su éxito se debe a un contraste armónico: la textura suave y rústica de los fideos cocidos se contrapone al toque crujiente del pan duro dorado en aceite de oliva virgen extra. El aceite tiene un papel clave en la receta porque absorbe los matices aromáticos del pan tostado, distribuyendo el sabor homogéneamente en cada bocado.

Los pici alle briciole son una receta de pasta que aún se mantiene para homenajear a la sencillez popular con una preparación nacida del aprovechamiento del pan viejo y que así todo puede convertirse en una gran receta para compartir en la mesa.