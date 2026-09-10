"Mezcla casera efectiva": cómo eliminar a las cucarachas de casa usando pasta de maní

Dos cucharadas de pasta de maní (puede ser la versión comercial o casera).

Una cucharada de ácido bórico en polvo (se consigue fácilmente en cualquier farmacia mendocina). Si en la casa hay mascotas o niños pequeños, se recomienda reemplazar el ácido bórico por bicarbonato de sodio, una variante no tóxica.

Tapitas de plástico de botellas de gaseosa o agua mineral que ya no se usen.

La preparación consiste en integrar ambos ingredientes en un recipiente desechable hasta obtener una masa homogénea. Luego, con la ayuda de una cuchara, se forman pequeñas bolitas del tamaño de una arveja y se colocan dentro de las tapitas de plástico.

El secreto para erradicar la plaga no solo está en la mezcla, sino en su ubicación estratégica. Es clave situar las tapitas en zonas oscuras, cálidas y húmedas, que es donde estos insectos suelen anidar.

Cada cuánto renovar la trampa para mantener su efectividad

Especialistas en control de vectores sugieren renueva los cebos cada siete o diez días, ya que con el tiempo la pasta pierde su humedad y el olor que atrae a los insectos.

Con este método simple y de bajo costo, es posible mantener la cocina libre de cucarachas durante toda la temporada. ¿Estás listo para implementarlo?