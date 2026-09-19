Los 6 hoteles mendocinos que fueron reconocidos por la Guía Michelin entre los mejores del mundo

En todo el mundo, Michelin distinguió a 155 alojamientos con 3 Llaves, 657 con 2 y 2.020 con 1, de acuerdo con su presentación de la edición 2026.

A continuación, los protagonistas mendocinos.

Susana Balbo y una propuesta de descanso que empieza dentro de la suite

En Viamonte 5022, Chacras de Coria, Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites cuenta con 2 Llaves Michelin. El proyecto de la enóloga Susana Balbo y su hija, Ana Lovaglio Balbo, tiene una escala íntima: 7 suites que combinan alojamiento, vino y bienestar.

El espacio de Susana Balbo se encuentra entre los mejores del mundo, de acuerdo a la Guía Michelin. Foto: Guía Michelin.

La descripción de Michelin se detiene en una particularidad: cada suite funciona como un pequeño spa privado. Incluye ducha sensorial, una bañera amplia y una camilla para recibir tratamientos sin salir de la habitación. Personal especializado acompaña a los huéspedes en la elección de esas experiencias.

Los espacios exteriores miran hacia el jardín y suman reposeras calefaccionadas y fogoneros. A esa propuesta se agregan degustaciones y clases sobre elaboración de vinos y maridajes.

La gastronomía tiene su lugar en La VidA, el restaurante que la guía describe por su cocina argentina y por el acompañamiento de una extensa cava. El vino atraviesa así tanto la mesa como las actividades del alojamiento. Ficha de Michelin.

Awasi Mendoza y sus villas entre los viñedos de Agrelo

Awasi Mendoza, ubicado en Costaflores sin número, Alto Agrelo, es el otro establecimiento mendocino con 2 Llaves.

Su ficha en Michelin conserva referencias al nombre Cavas Wine Lodge y describe una propuesta en la que la arquitectura de inspiración colonial española se combina con interiores contemporáneos y vistas a los Andes.

La impresionante vista en Awasi. Foto: Guía Michelin.

Las villas se distribuyen entre los viñedos y cuentan con terrazas y pequeñas piscinas privadas. La reseña destaca los baños de piedra y las duchas exteriores, dentro de un diseño que reúne elementos tradicionales con líneas más sobrias y modernas.

En el edificio principal aparecen otros puntos de encuentro: el restaurante, la cava y una sala de estar con una gran chimenea. La propuesta se completa con spa, tratamientos de vinoterapia y opciones de visitas a viñedos y excursiones. El paisaje vitivinícola forma parte de la estadía, desde las habitaciones hasta las actividades. Ficha de Michelin.

Casa de Uco y una arquitectura que se abre a la montaña

Sobre la Ruta Provincial 94, en el kilómetro 14,5 de Tunuyán, Casa de Uco recibió 1 Llave Michelin. Su edificio de hormigón y vidrio, situado entre viñedos y junto a un espejo de agua, es uno de los rasgos que resalta la guía.

Los ventanales llevan las vistas de la montaña al interior de las habitaciones. La madera clara, los tonos blancos y grises y las duchas de vidrio forman parte de una propuesta de diseño contemporáneo.

En Casa de Uco, la montaña es protagonista. Foto: Guía Michelin.

La reseña distingue distintas maneras de alojarse: habitaciones, suites con terrazas sobre el lago y villas independientes. Estas últimas incorporan terrazas en altura con hidromasaje y chimeneas, mientras que algunas suites suman salas de estar y bañeras profundas.

Michelin también menciona cultivos orgánicos en la azotea, recorridos a caballo y un sauna de cedro. El conjunto articula arquitectura, descanso y actividades en el entorno del Valle de Uco. Ficha de Michelin.

The Vines y la combinación de vino, villas y cocina a fuego abierto

También en Tunuyán, sobre la Ruta Provincial 94, kilómetro 11, The Vines Resort & Spa integra la selección con 1 Llave Michelin.

La guía describe 22 villas distribuidas en un predio de viñedos y jardines, con la cordillera como fondo. Las unidades tienen terrazas privadas, pequeñas cocinas equipadas y baños revestidos en piedra natural. Según la categoría, se agregan chimeneas, duchas exteriores, bañeras o pequeñas piscinas.

The Vines ofrece una experiencia de relax y naturaleza. Foto: Guía Michelin.

El vino ocupa un lugar central mediante la bodega y la sala de degustación. Pero la propuesta también contempla cabalgatas, piscina de borde infinito y tratamientos de spa.

La gastronomía tiene un nombre propio: Siete Fuegos, de Francis Mallmann, cuya cocina a fuego abierto aparece destacada en la reseña. Entre las villas, los viñedos y la mesa, el establecimiento reúne distintas formas de acercarse al paisaje y a los sabores mendocinos. Ficha de Michelin.

Lares de Chacras y el valor de un refugio tranquilo

En Larrea 1266, Chacras de Coria, Lares de Chacras completa el grupo mendocino con 1 Llave Michelin. Tiene 16 habitaciones y una propuesta que la guía destaca por su tranquilidad y por su ubicación como punto de partida para recorrer la región.

La descripción pone el foco en detalles del descanso: el desayuno, una piscina con sombra y una chimenea de piedra que aporta calidez a los espacios comunes.

La calidez de Lares de Chacras. Foto: Guía Michelin.

Las habitaciones tienen techos con vigas de madera y obras de arte indígena. Algunas suman balcones o terrazas privadas. El restaurante, especializado en carnes y cordero patagónico, permite completar la jornada dentro del establecimiento.

Michelin lo presenta como un lugar al que regresar después de un día de degustaciones, almuerzos entre viñedos o caminatas al pie de los Andes. Ficha de Michelin.

Chozos Resort y sus cúpulas al pie de los Andes

En Alto Agrelo, Luján de Cuyo, dentro de Dragonback Estate, sobre la Ruta 86, Chozos Resort cuenta con 1 Llave Michelin. La guía destaca especialmente su arquitectura y el contraste entre la escala íntima del alojamiento y la extensión del paisaje vitivinícola que lo rodea.

Sus construcciones con forma de cúpula -los “chozos” que le dan nombre- incluyen terrazas y pequeñas piscinas privadas. La ficha registra 16 habitaciones y describe un entorno de viñedos al pie de los Andes.

Los "chozos" de Agrelo. Un enfoque original en alojamientos. Foto: Guía Michelin.

La propuesta contempla visitas a bodegas cercanas, cabalgatas y recorridos en bicicleta de montaña. También hay espacio para quedarse junto al fuego mientras el chef prepara un asado tradicional argentino, una de las experiencias que Michelin menciona en su reseña. Ficha oficial de Chozos Resort.

Qué significan las Llaves Michelin

Las Llaves cumplen en hotelería una función equivalente a la de las estrellas Michelin en gastronomía. 1 Llave distingue una estadía especial; 2, una excepcional; y 3, una extraordinaria.

Para seleccionarlos, los inspectores consideran arquitectura y diseño interior, calidad y consistencia del servicio, personalidad del establecimiento, relación entre precio y experiencia y aporte al entorno.

La distinción hotelera es independiente de la gastronómica: un alojamiento puede obtener Llaves aunque su restaurante no tenga estrellas. El reconocimiento apunta a la experiencia integral de hospedarse, según explica la propia Michelin.