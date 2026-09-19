Tras diez cirugías, Juanita Ghiotti vuelve al quirófano por un trasplante óseo

La familia había viajado a Barcelona con la expectativa de permanecer allí unos seis meses y atravesar dos operaciones. Sin embargo, el tratamiento se extendió mucho más de lo previsto: ya llevan 15 meses en España y Juanita pasó por cuatro operaciones.

Un tratamiento que se extendió y aumentaron los gastos

La prolongación de la estadía también trajo complicaciones a la economía familiar. Los padres de Juanita y su hermano mayor permanecen en Barcelona acompañándola y deben afrontar los gastos cotidianos de una estadía que inicialmente iba a ser mucho más corta.

La mamá de la niña volvió a apelar a la solidaridad de los mendocinos para poder sostener los costos de la permanencia en España y del tratamiento.

La familia decidió continuar con el tratamiento porque los resultados obtenidos hasta ahora son alentadores. Incluso médicos argentinos viajaron a Barcelona para participar de las intervenciones y capacitarse junto al equipo que lleva adelante el tratamiento de Juanita.

Juanita quiere volver a Mendoza

Mientras los adultos esperan que esta etapa médica pueda completarse, Juanita hace su vida de niña en Barcelona. Está de muy buen ánimo, juega, crece y hasta baila, como mostró su mamá en un video en el que se la ve haciendo hula hula.

También va a la escuela en España, aunque en los últimos días dejó de asistir debido a la nueva etapa del tratamiento. Extraña a sus compañeros, quiere volver a compartir con otras niñas y sueña con regresar a Mendoza, donde la esperan sus perros y sus cosas.

El desarraigo también pesa sobre toda la familia. La idea original era viajar, realizar las operaciones y volver a casa. Pero los tiempos médicos cambiaron completamente ese plan.

Ahora, pese al cansancio de tantos meses lejos de Mendoza, la familia quiere completar el tratamiento que permitió que Juanita lograra avances importantes en sus brazos. Después de diez operaciones y una estadía mucho más larga de la esperada, el próximo paso será nuevamente en un quirófano.