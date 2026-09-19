Tras 50 años de misterio, científicos descubren un nuevo tipo sanguíneo

La ausencia del antígeno ocurre por dos motivos bien diferenciados. La mayoría de los casos muestra una supresión ligada a trastornos hematológicos o ciertos tipos de cáncer. De forma mucho más aislada, las personas nacen sin el marcador por una mutación genética. Identificar a los pacientes con la forma hereditaria resultó sumamente complejo por los escasos registros a nivel global.

Claves genéticas

Para rastrear la fuente, los especialistas aplicaron la secuenciación del exoma completo. El análisis apuntó hacia el gen MAL. Las personas con el fenotipo AnWj negativo heredado portaban deleciones homocigotas en ambas copias del gen. Dicho gen produce la proteína de membrana Mal, la cual aparece completa en células positivas pero desaparece en las negativas.

El estudio incluyó a cinco individuos genéticamente negativos para el antígeno. Entre las muestras figuraba el material donado en 2015 por la primera mujer identificada con la condición. Al introducir un gen MAL normal en células de laboratorio, las mismas reaccionaron a los anticuerpos AnWj. El experimento demostró que la proteína era indispensable para la expresión del marcador.

Un nuevo grupo oficial

Con las pruebas recolectadas, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea oficializó el sistema MAL como el ISBT 047. Calificar como sistema requiere conectar un antígeno con una base genética molecular definida. La designación permite diseñar pruebas genéticas precisas para buscar pacientes incompatibles con la población general. Encontrar donantes compatibles para personas con anticuerpos contra un marcador tan masivo representa un desafío médico monumental.

Louise Tilley, investigadora principal en la NHS Blood and Transplant, remarcó la importancia del logro. "El origen genético de AnWj fue un misterio durante más de 50 años, algo que personalmente intenté resolver por casi dos décadas. Representa un logro enorme culminar un esfuerzo de equipo tan largo para finalmente establecer un nuevo sistema de sangre", detalló la experta. Tilley agregó que probar los hallazgos fue complejo por la rareza biológica.