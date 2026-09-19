Un estudio sugiere que un pez puede vivir más de 400 años

Cómo calcularon la edad del pez

Dichos animales cartilaginosos habitan los Grandes Lagos desde la época de los dinosaurios. Suelen medir hasta 1,8 metros de largo con un peso máximo cercano a los 36 kilos. Hasta el momento, los biólogos creían que vivían entre 50 a 100 años. El récord anterior pertenecía a un ejemplar de 154 años capturado en la frontera estadounidense con Canadá durante 1953.

Los especialistas suelen contar los anillos oscuros en las escamas o espinas para determinar los años. El coautor del trabajo Edward Baker explica que tal sistema funciona bien en especímenes jóvenes.

En los peces de crecimiento lento, las marcas terminan agrupándose demasiado o simplemente dejan de formarse por completo.

Monitoreo

Para evitar imprecisiones, los científicos analizaron datos recopilados desde 1980 hasta 2024 en cinco vías fluviales distintas. Durante 44 años, capturaron ejemplares, midieron su longitud e inyectaron microchips subcutáneos. Al volver a atrapar a los mismos animales décadas después, lograron registrar los cambios físicos con precisión. Baker destaca que los transmisores tienen una tasa de retención casi perfecta a lo largo del tiempo.

Con dicha información, el equipo calculó las tasas de crecimiento anual promedio. El desarrollo varía considerablemente según el sexo del animal junto con la disponibilidad de alimento local. Las hembras suelen crecer mucho más rápido en comparación con los machos.

Los expertos desarrollaron una ecuación matemática para estimar la longevidad basándose en el tamaño. Los resultados arrojaron que los machos más grandes tendrían una edad media de entre 87 hasta 215 años.

Para las hembras, el rango se ubicó entre 90 a 248 años. Algunos ejemplares gigantes del conjunto de datos mostraron proyecciones sorprendentes de 435 para machos frente a 292 años en hembras.

“Las estimaciones de edad para los peces más grandes que hemos capturado de cada población no representan necesariamente la edad máxima que el pez podría alcanzar”, advierte Baker. Los hallazgos sugieren que los peces compiten en longevidad con los tiburones de Groenlandia. Pasar tiempo en letargo invernal podría prolongar su esperanza de vida al reducir las funciones fisiológicas. El equipo busca aplicar la datación por radiocarbono para confirmar los números de manera definitiva.