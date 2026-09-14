¿Es un medicamento milagroso?: estudio determina que el Ozempic hace que envejezcamos más lento

Las observaciones reflejaron mejoras en la función muscular o cognitiva frente a los ejemplares no tratados. La actividad genética también mostró una menor inflamación, junto a un menor declive en la capacidad celular para regenerar tejidos. El grupo tratado hasta su muerte vivió casi 100 días más en promedio.

Los especialistas buscaron confirmar si los beneficios surgían simplemente por comer menos calorías. Para probar la hipótesis, compararon el tratamiento contra animales sometidos a una restricción calórica del 24 por ciento.

Ambas opciones produjeron respuestas similares en varias mediciones fisiológicas. Sin embargo, el conjunto que recibió el medicamento superó sus niveles iniciales en memoria espacial, comportamiento exploratorio o mantenimiento del azúcar en sangre.

Hallazgos clave para la ciencia

El metabolismo de los animales medicados permaneció estable, mientras que el de aquellos con dieta restringida se desaceleró. Danica Chen explicó las conclusiones del trabajo para la publicación académica.

"Dichas diferencias apuntan a la posibilidad de que los medicamentos GLP-1 aprovechen una vía biológica independiente de la restricción calórica. Descubrir dicha ruta potencial o los beneficios que puedan derivarse específicamente de ella resulta una dirección importante para futuras investigaciones sobre el desarrollo de intervenciones que mejoren la longevidad", detalló la experta.

Rafael de Cabo, investigador del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, aportó su visión sobre la utilidad del hallazgo. "La mayoría de las enfermedades crónicas están profundamente arraigadas en el proceso de envejecimiento. Si los agonistas del GLP-1 efectivamente lo ralentizan, entonces una amplia gama de beneficios clínicos es exactamente lo que uno esperaría ver", señaló el científico.