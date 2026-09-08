Científicos descubren cómo suenan los agujeros negros: el ruido se parece a campanas

Los científicos y la relatividad

Los investigadores pretenden poner a prueba la relatividad general en los rincones más extremos del universo. La gravedad allí posee tanta fuerza que logra curvar la trayectoria de la luz misma.

Ariadna Uxue Palomino Ylla, estudiante de doctorado en la Universidad de Nagoya, lideró la investigación publicada en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. "El pelo del agujero negro puede representar materia que lo rodea o desviaciones del tipo más simple predicho por la relatividad general", explicó la autora.

"Dado que las alteraciones pueden cambiar ligeramente la señal de vibración, detectar o descartar las modificaciones podría darnos una nueva forma de probar la gravedad en esa región extrema", agregó Palomino Ylla.

El papel de la matemática

Para descifrar las señales, los expertos utilizaron una relación matemática conocida. La órbita de la luz cerca de las zonas de intensa gravedad está vinculada estrechamente al comportamiento de las ondas sonoras emitidas.

El descubrimiento reveló qué sucede cuando algo llega a la periferia del agujero negro.

El equipo introdujo pequeñas modificaciones en modelos teóricos para calcular los cambios en la frecuencia. Descubrieron que el giro del objeto añade un nuevo nivel de complejidad, ya que la luz se comporta de formas distintas según la dirección de rotación.

"Las ondas de vibración tal vez muestren que algo extra afecta la estructura; la forma en que cambia la señal también podría darnos pistas sobre cómo es realmente esa materia oculta", concluyó Palomino Ylla. El nuevo marco de trabajo permitirá predecir cómo las fuerzas desconocidas modifican las señales gravitacionales.