Ganó la lotería 14 veces y cree haber encontrado la fórmula que lo hizo millonario

Este hombre en los años 80 se mudó a Australia, donde consiguió la nacionalidad del país. Gracias a ella pudo acceder a la actividad financiera de la Commonwealth británica y así apostar en varios sorteos al mismo tiempo.

Creó un fondo de inversión, regido por la legislación económica correspondiente, y con un objetivo fijo en la cabeza: ganar la lotería y repartir los beneficios. Pero para lograr eso tenía que haber una estrategia sólida.

El hombre se hizo millonario más de 14 veces.

Entonces lo que hizo Mandel fue comprar muchos tickets del sorteo teniendo en cuenta el número total de combinaciones posibles. Con ello, el matemático optó por los sorteos en los que el premio fuese tres veces el número de combinaciones posibles.

El tercer paso de la fórmula fue invertir el dinero necesario en la compra de las posibles cifras en diferentes casas de apuestas. En el caso de jugar por un bote de 10 millones de euros, a un euro la apuesta, el hecho de jugar a cada una de las posibles combinaciones le reportaría unos beneficios de 6.161.620 euros.

La inversión le llevó mucho tiempo y dinero, pero también le dio al matemático beneficios de por vida. Una vez que publicó su fórmula para hacerse millonario, Estados Unidos cambió las normas de varios de sus sorteos.

Qué pasó con el hombre que ganó la lotería 14 veces

Su método fue investigado por la CIA y el FBI. Por él, hoy en día muchos de los sistemas de loterías cuentan con mecanismos de protección para garantizar que la compra no exceda el valor del premio que hay en juego.

En Australia llegó a ganar la lotería hasta en 12 ocasiones y aunque prohibieron la compra de algunas personas al mismo tiempo, esa ley no prohibía la compra a las personas físicas, por lo que siguió comprando y aumentando su patrimonio con una empresa de lotería.