Cómo está Mirtha Legrand: qué dice su círculo íntimo sobre su salud

El parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei indicó que Mirtha ingresó por presentar un cuadro compatible con neumopatía y que se encontraba realizando estudios, tratamiento y los controles correspondientes. El mismo comunicado agregó un mensaje de la familia, que agradeció la preocupación y el respeto por la salud de la conductora.

De acuerdo con la información conocida durante la noche, el cuadro fue señalado como neumonía por personas de su círculo cercano. Esta actualización se suma al dato de una leve mejoría registrada en la última hora de la noche, aunque Mirtha continúa internada y bajo atención médica.

Qué dijo el círculo íntimo de Mirtha

Mientras la familia y sus allegados siguen de cerca la evolución de la conductora, también trascendió un mensaje enviado al periodista Lucas Castro por un amigo íntimo de Mirtha, a quien conoce a raíz de encuentros y cenas compartidas con la conductora y su círculo.

Ante la preocupación por su estado de salud, el amigo expresó: “Estamos todos igual... preocupados... con mucha fe... ella es fuerte y lo va a superar”.

El mensaje refleja la preocupación entre las personas cercanas a Mirtha y la expectativa por su evolución. A esto se suma la actualización conocida anoche, que indicó una leve mejora y su permanencia en una sala aislada para contar con mayor tranquilidad y privacidad.

Por el momento, la información oficial señala que Mirtha continúa internada en el Mater Dei, mientras que las últimas novedades provenientes de su entorno dan cuenta de una leve mejoría durante la noche.