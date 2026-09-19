Mirtha Legrand presentó una leve mejora durante la noche y continúa internada en el Sanatorio Mater Dei. La conductora, de 99 años, había vuelto a ingresar a la clínica el viernes por la tarde, pocos días después de haber recibido el alta tras un cuadro de bronquitis y un proceso gripal. Según el parte médico difundido por el sanatorio, al momento de la nueva internación presentaba un cuadro compatible con neumopatía y permanecía bajo estudios, tratamiento y controles.
Cómo está Mirtha Legrand: qué dice su círculo íntimo sobre su salud
Mirtha Legrand continúa internada en el Mater Dei. Su círculo íntimo informó una leve mejora y brindó detalles sobre su estado de salud
La última actualización sobre su estado se conoció anoche, alrededor de las 22, cuando desde su círculo cercano informaron a Diario UNO que Mirtha había experimentado una leve mejora durante la última hora. También señalaron que presenta un cuadro de neumonía y que fue trasladada a una sala donde permanece aislada, con el objetivo de brindarle mayor calma y privacidad.
Qué se sabe sobre la salud de Mirtha Legrand
La nueva internación se produjo luego de que la conductora regresara a su domicilio para continuar con la recuperación. La persistencia de la tos motivó una nueva consulta en el Mater Dei y el equipo médico resolvió que permaneciera internada para monitorear su evolución.
El parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei indicó que Mirtha ingresó por presentar un cuadro compatible con neumopatía y que se encontraba realizando estudios, tratamiento y los controles correspondientes. El mismo comunicado agregó un mensaje de la familia, que agradeció la preocupación y el respeto por la salud de la conductora.
De acuerdo con la información conocida durante la noche, el cuadro fue señalado como neumonía por personas de su círculo cercano. Esta actualización se suma al dato de una leve mejoría registrada en la última hora de la noche, aunque Mirtha continúa internada y bajo atención médica.
Qué dijo el círculo íntimo de Mirtha
Mientras la familia y sus allegados siguen de cerca la evolución de la conductora, también trascendió un mensaje enviado al periodista Lucas Castro por un amigo íntimo de Mirtha, a quien conoce a raíz de encuentros y cenas compartidas con la conductora y su círculo.
Ante la preocupación por su estado de salud, el amigo expresó: “Estamos todos igual... preocupados... con mucha fe... ella es fuerte y lo va a superar”.
El mensaje refleja la preocupación entre las personas cercanas a Mirtha y la expectativa por su evolución. A esto se suma la actualización conocida anoche, que indicó una leve mejora y su permanencia en una sala aislada para contar con mayor tranquilidad y privacidad.
Por el momento, la información oficial señala que Mirtha continúa internada en el Mater Dei, mientras que las últimas novedades provenientes de su entorno dan cuenta de una leve mejoría durante la noche.
En pocas palabras
- Mirtha Legrand: Continúa internada en el Sanatorio Mater Dei presentando una leve mejora.
- Estado de Salud: Se reporta un cuadro compatible con neumonía, bajo estudios y tratamiento.
- Cercano Entorno: Confirma una leve mejoría y su traslado a una sala aislada para mayor privacidad.