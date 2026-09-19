A pocos días de recibir el alta por un cuadro de bronquitis, Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei. La presentadora ingresó por la guardia el viernes para quedar bajo observación médica, aunque sus allegados afirmaron que por la mañana se encontraba bien.
Qué es la neumopatía que padece Mirtha Legrand según su parte médico
La salud de Mirtha Legrand requiere atención constante. La conductora de 99 años ingresó nuevamente al sanatorio por una neumopatía
Según la información oficial emitida por la institución, la paciente experimenta una afección pulmonar que demanda estudios complementarios.
Qué implica el cuadro clínico de Mirtha Legrand
El documento difundido por el sanatorio precisó el motivo de la reciente hospitalización de manera directa. "La Sra Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", explicaron los médicos.
La clínica sumó además un mensaje del círculo íntimo: "La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha".
Una neumopatía conforma un término amplio utilizado en medicina para describir diversas alteraciones de los pulmones. No representa obligatoriamente una neumonía, dado que abarca desde patologías de origen infeccioso hasta condiciones crónicas o consecuencias del tabaquismo.
Los síntomas habituales incluyen tos, cansancio pronunciado o dificultad respiratoria prolongada. Hasta el momento los profesionales médicos no especificaron el origen exacto del problema actual.
Evolución clínica
El primer ingreso hospitalario ocurrió el 7 de septiembre producto de complicaciones surgidas desde un cuadro gripal inicial. Esa afección respiratoria obligó a mantener cuidados médicos durante casi siete días consecutivos en una habitación común.
Mirtha logró superar esa fase crítica mediante una participación activa de su kinesiólogo. Su hija Marcela Tinayre aseguró luego de aquel egreso que la presentadora mantenía intactas las intenciones de reponerse para volver a trabajar.
Juana Viale abordó el tema al frente del clásico programa televisivo el sábado pasado. Allí transmitió tranquilidad al público sobre el proceso de recuperación desde la propia clínica.
"Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es aventurera, ya estaría en todos lados", relató al aire. Además, destacó el buen ánimo de su abuela frente a las indicaciones profesionales: "Todos los médicos le dicen: No, mirá, Chiquita, quedate un ratito".
En pocas palabras
- Mirtha Legrand internada: La conductora fue hospitalizada nuevamente por presentar un cuadro compatible con neumopatía.
- Diagnóstico médico: El Sanatorio Mater Dei informó que la presentadora se encuentra realizando estudios y tratamientos para su afección pulmonar.
- Antecedentes: La internación ocurre días después de recibir el alta por un cuadro de bronquitis, con síntomas de tos y dificultad respiratoria.