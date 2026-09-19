Qué es la neumopatía que padece Mirtha Legrand según su parte médico

La clínica sumó además un mensaje del círculo íntimo: "La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha".

Una neumopatía conforma un término amplio utilizado en medicina para describir diversas alteraciones de los pulmones. No representa obligatoriamente una neumonía, dado que abarca desde patologías de origen infeccioso hasta condiciones crónicas o consecuencias del tabaquismo.

Los síntomas habituales incluyen tos, cansancio pronunciado o dificultad respiratoria prolongada. Hasta el momento los profesionales médicos no especificaron el origen exacto del problema actual.

Evolución clínica

El primer ingreso hospitalario ocurrió el 7 de septiembre producto de complicaciones surgidas desde un cuadro gripal inicial. Esa afección respiratoria obligó a mantener cuidados médicos durante casi siete días consecutivos en una habitación común.

Mirtha logró superar esa fase crítica mediante una participación activa de su kinesiólogo. Su hija Marcela Tinayre aseguró luego de aquel egreso que la presentadora mantenía intactas las intenciones de reponerse para volver a trabajar.

Juana Viale abordó el tema al frente del clásico programa televisivo el sábado pasado. Allí transmitió tranquilidad al público sobre el proceso de recuperación desde la propia clínica.

"Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es aventurera, ya estaría en todos lados", relató al aire. Además, destacó el buen ánimo de su abuela frente a las indicaciones profesionales: "Todos los médicos le dicen: No, mirá, Chiquita, quedate un ratito".