Científicos descubren un químico que termina con el 95% de las termitas

El proceso de exterminio actúa de forma lenta. Las termitas mudan su armadura unas siete veces durante su vida. Al ingerir la sustancia, los individuos intentan realizar el cambio pero no logran producir suficiente quitina. Dong-Hwan Choe, profesor de entomología, explicó: "Con una dosis letal, intentarán desprenderse de su viejo exoesqueleto pero no tendrán uno nuevo listo para protegerlas".

La acción pausada del tratamiento permite que el veneno se propague por toda la colonia. Los insectos intercambian alimento de manera constante mediante un comportamiento social de cooperación. Los experimentos demostraron que cuando apenas el 5 por ciento del grupo entró en contacto con el químico, la mortalidad alcanzó el total a los 90 días.

La fumigación estructural requiere evacuar la vivienda y carece de protección residual. El uso localizado de inhibidores de quitina surge como una alternativa menos invasiva para combatir la plaga. Además, los investigadores combinan los tratamientos con pineno. El aroma natural atrae a los insectos hacia el veneno para aumentar la eficacia.

Sin rastro de termitas

Detectar infestaciones activas representa un desafío adicional para los científicos. Las termitas expulsan pequeñas heces que pueden permanecer en la madera mucho tiempo después de desaparecer la colonia. El equipo descubrió que el ADN bacteriano presente en los desechos disminuye drásticamente a medida que envejecen.

El análisis de la carga microbiana permite calcular la antigüedad de los rastros. Ciertas bacterias desaparecen por completo luego de unos meses. Los especialistas esperan convertir la firma biológica en una herramienta de diagnóstico. El método ayudaría a determinar con precisión si una casa necesita tratamiento.