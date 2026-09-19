Un equipo de científicos de la Universidad de California en Riverside identificó un químico capaz de eliminar colonias de termitas de madera seca. La investigación comprobó que el bistriflurón interfiere con la formación del exoesqueleto de los insectos.
Científicos descubren un químico que termina con el 95% de las termitas
Un grupo de científicos halló una solución contra la plaga. Actúa bloqueando la creación del exoesqueleto y resulta inofensiva para humanos
El tratamiento aprovecha una debilidad biológica inevitable de la plaga: la necesidad de mudar su cubierta exterior.
Método letal
El estudio publicado en el Journal of Economic Entomology demostró que el producto genera una mortalidad cercana al 96 por ciento. La sustancia funciona como un inhibidor de la síntesis de quitina. Los mamíferos poseen esqueletos internos, por lo que la fórmula resulta inofensiva para las personas. "El producto es más respetuoso con el medio ambiente que los utilizados tradicionalmente", afirmó Nicholas Poulos, autor del artículo.
El proceso de exterminio actúa de forma lenta. Las termitas mudan su armadura unas siete veces durante su vida. Al ingerir la sustancia, los individuos intentan realizar el cambio pero no logran producir suficiente quitina. Dong-Hwan Choe, profesor de entomología, explicó: "Con una dosis letal, intentarán desprenderse de su viejo exoesqueleto pero no tendrán uno nuevo listo para protegerlas".
La acción pausada del tratamiento permite que el veneno se propague por toda la colonia. Los insectos intercambian alimento de manera constante mediante un comportamiento social de cooperación. Los experimentos demostraron que cuando apenas el 5 por ciento del grupo entró en contacto con el químico, la mortalidad alcanzó el total a los 90 días.
La fumigación estructural requiere evacuar la vivienda y carece de protección residual. El uso localizado de inhibidores de quitina surge como una alternativa menos invasiva para combatir la plaga. Además, los investigadores combinan los tratamientos con pineno. El aroma natural atrae a los insectos hacia el veneno para aumentar la eficacia.
Sin rastro de termitas
Detectar infestaciones activas representa un desafío adicional para los científicos. Las termitas expulsan pequeñas heces que pueden permanecer en la madera mucho tiempo después de desaparecer la colonia. El equipo descubrió que el ADN bacteriano presente en los desechos disminuye drásticamente a medida que envejecen.
El análisis de la carga microbiana permite calcular la antigüedad de los rastros. Ciertas bacterias desaparecen por completo luego de unos meses. Los especialistas esperan convertir la firma biológica en una herramienta de diagnóstico. El método ayudaría a determinar con precisión si una casa necesita tratamiento.
En pocas palabras
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- Científicos descubrieron un químico, el bistriflurón, que elimina el 95% de las termitas.
- El compuesto interfiere con la formación del exoesqueleto, siendo inofensivo para mamíferos.
- El tratamiento se propaga lentamente en la colonia, asegurando la erradicación total.
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