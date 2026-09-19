Un chorrito de este fertilizante casero en primavera y tu árbol frutal crecerá con fuerza el resto del año

Aprendé a utilizar cáscaras de banana para beneficiar a tu árbol frutal.

Procedimiento:

Cortá cinco cáscaras de banana en trozos pequeños

Colocalas en una olla junto con 1,5 litros de agua

Llevá la preparación al fuego y cociná durante aproximadamente 15 minutos

Retirá del fuego y esperá hasta que el líquido se enfríe por completo

Colá la preparación y guardá el líquido en una botella limpia

Antes de aplicarlo directamente sobre el suelo, es importante diluirlo. La proporción indicada es de una parte del té de cáscara de banana por cinco partes de agua.

Una vez preparado, utilizá este fertilizante casero para regar alrededor del árbol frutal, evitando concentrar todo el líquido sobre el tronco. Durante la época de floración puede aplicarse una vez por semana o cada 15 días, siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada especie y las condiciones del suelo.

Tu árbol frutal crecerá con fuerza en primavera.

La fertilización es especialmente importante cuando el suelo presenta una baja disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, este preparado debe considerarse un complemento y no un reemplazo de un manejo integral: el árbol frutal también necesita buena iluminación, riego adecuado, espacio suficiente para sus raíces y buen drenaje.

De esta manera, las cáscaras de banana pueden convertirse en una alternativa práctica para aprovechar residuos de la cocina y acompañar el crecimiento de los árboles frutales durante la primavera.