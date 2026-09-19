Un chorrito de este fertilizante casero en primavera y tu árbol frutal crecerá con fuerza el resto del año

Con la llegada de la primavera, los árboles frutales comienzan una etapa de mayor actividad y necesitan contar con los nutrientes necesarios para desarrollar nuevos brotes, flores y frutos. En este contexto, existe un fertilizante casero que podemos preparar a partir de un desecho de cocina y así potenciar el desarrollo del ejemplar.
Jardinería: cómo potenciar el crecimiento de un árbol frutal con un fertilizante casero
Las cáscaras de banana, las cuales siempre terminan en la basura, son un tesoro natural para el árbol frutal. Este desecho contiene nutrientes, entre ellos potasio, que participa en diferentes procesos relacionados con el desarrollo y la fructificación de las plantas.
Para obtener un fertilizante casero no hacen falta muchos ingredientes ni herramientas especiales. El procedimiento es simple y permite conservar el líquido en una botella para utilizarlo posteriormente.
Procedimiento:
- Cortá cinco cáscaras de banana en trozos pequeños
- Colocalas en una olla junto con 1,5 litros de agua
- Llevá la preparación al fuego y cociná durante aproximadamente 15 minutos
- Retirá del fuego y esperá hasta que el líquido se enfríe por completo
- Colá la preparación y guardá el líquido en una botella limpia
Antes de aplicarlo directamente sobre el suelo, es importante diluirlo. La proporción indicada es de una parte del té de cáscara de banana por cinco partes de agua.
Una vez preparado, utilizá este fertilizante casero para regar alrededor del árbol frutal, evitando concentrar todo el líquido sobre el tronco. Durante la época de floración puede aplicarse una vez por semana o cada 15 días, siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada especie y las condiciones del suelo.
La fertilización es especialmente importante cuando el suelo presenta una baja disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, este preparado debe considerarse un complemento y no un reemplazo de un manejo integral: el árbol frutal también necesita buena iluminación, riego adecuado, espacio suficiente para sus raíces y buen drenaje.
De esta manera, las cáscaras de banana pueden convertirse en una alternativa práctica para aprovechar residuos de la cocina y acompañar el crecimiento de los árboles frutales durante la primavera.