Talan 21 ejemplares por hora: el árbol de América del Sur que se convirtió en uno de los más buscados por su madera

Por esas propiedades es utilizada, entre otros productos, en pisos de parquet y construcciones. La demanda internacional convirtió a estos árboles de gran tamaño en un recurso particularmente atractivo para quienes operan fuera de los circuitos legales. La especie se encuentra bajo controles internacionales, el shihuahuaco figura en el Apéndice II de CITES, lo que establece regulaciones para su comercio. Sin embargo, la existencia de controles no impidió que continuara la extracción clandestina.

¿Quiénes son los que buscan a este árbol?

Distintos estudios sobre la cadena comercial estimaron que una proporción elevada de la madera comercializada presenta riesgo de haber sido obtenida de manera ilegal.

El desafío aparece especialmente en el momento en que la madera sale del bosque. Una vez cortados, trasladados y procesados los ejemplares, rastrear su procedencia puede resultar complejo. La falta de trazabilidad facilita que madera obtenida ilegalmente termine mezclada con cargamentos de origen autorizado.

El problema tampoco queda restringido al territorio peruano. La madera amazónica forma parte de un mercado internacional en el que participan distintos países consumidores. Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con la Lacey Act, una legislación que prohíbe el ingreso y comercialización de productos elaborados con madera obtenida ilegalmente.

China, por su parte, es uno de los grandes mercados mundiales para productos de madera tropical. La demanda internacional hace que el control sobre el origen de estas materias primas sea un elemento clave para evitar que la tala clandestina encuentre nuevos destinos.