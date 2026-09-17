El árbol perfecto para casa: tiene flores comestibles, mantiene sus hojas todo el año y da frutos aromáticos

Sus frutos tienen una forma generalmente redondeada u ovalada y, según la variedad, pueden presentar pulpa blanca, amarilla, rosada o rojiza. Cuando alcanzan la madurez desprenden un aroma intenso y característico. La guayaba puede consumirse directamente o utilizarse para preparar jugos, dulces, mermeladas y diferentes recetas.

Los cuidados que necesita para crecer en casa

Desde el punto de vista nutricional, se destaca por su aporte de vitamina C, además de fibra y otros compuestos presentes naturalmente en la fruta. Las hojas también tienen una larga tradición de uso en distintas culturas, principalmente para preparar infusiones. Sin embargo, estos usos pertenecen al ámbito tradicional y no deberían considerarse un reemplazo de tratamientos médicos.

Para que el árbol se desarrolle correctamente, uno de los factores más importantes es la ubicación. El guayabo necesita buena cantidad de luz solar y un terreno capaz de eliminar el exceso de agua. Durante los períodos de calor requiere riego regular, especialmente cuando todavía es joven o atraviesa una etapa de sequía.

Aunque puede soportar períodos relativamente cortos con poca disponibilidad de agua una vez establecido, no es una especie que deba considerarse completamente resistente a la sequía. Un aporte hídrico adecuado favorece tanto el crecimiento como la producción de frutos.

El frío es otro aspecto a tener en cuenta. Por su origen tropical, las heladas pueden provocar daños, sobre todo en ejemplares jóvenes. En regiones donde las temperaturas invernales son bajas, conviene elegir un sitio reparado.

La poda tampoco necesita ser excesiva. Se puede utilizar para darle forma durante los primeros años y posteriormente retirar ramas secas, dañadas o mal orientadas. Con las condiciones adecuadas, el guayabo ofrece una combinación poco habitual para un jardín doméstico.