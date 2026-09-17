Para quienes buscan sumar verde y fruta al mismo espacio, hay una especie que reúne varias características en un solo árbol. El guayabo ( Psidium guajava) puede convertirse en una alternativa para patios y jardines de distintas dimensiones, gracias a su follaje persistente, su copa capaz de generar sombra y sus frutos aromáticos.
El árbol perfecto para casa: tiene flores comestibles, mantiene sus hojas todo el año y da frutos aromáticos
Este árbol frutal originario de América no solo decora patios y jardines con su follaje persistente, sino que también ofrece frutos aromáticos y flores comestibles.
Esta especie, originaria de las zonas tropicales de América, puede adaptarse a regiones de clima templado siempre que encuentre condiciones apropiadas. Su tamaño moderado permite incorporarlo a espacios de casa, aunque necesita suficiente lugar para desarrollar su copa y un ambiente protegido cuando las temperaturas descienden demasiado.
Un frutal que también aporta sombra al jardín
El árbol de guayabo puede crecer hasta varios metros de altura y desarrollar una copa amplia y frondosa. Al ser perennifolio, conserva sus hojas durante todo el año, una característica que permite mantener una cobertura vegetal constante incluso fuera de la temporada de crecimiento.
Sus frutos tienen una forma generalmente redondeada u ovalada y, según la variedad, pueden presentar pulpa blanca, amarilla, rosada o rojiza. Cuando alcanzan la madurez desprenden un aroma intenso y característico. La guayaba puede consumirse directamente o utilizarse para preparar jugos, dulces, mermeladas y diferentes recetas.
Los cuidados que necesita para crecer en casa
Desde el punto de vista nutricional, se destaca por su aporte de vitamina C, además de fibra y otros compuestos presentes naturalmente en la fruta. Las hojas también tienen una larga tradición de uso en distintas culturas, principalmente para preparar infusiones. Sin embargo, estos usos pertenecen al ámbito tradicional y no deberían considerarse un reemplazo de tratamientos médicos.
Para que el árbol se desarrolle correctamente, uno de los factores más importantes es la ubicación. El guayabo necesita buena cantidad de luz solar y un terreno capaz de eliminar el exceso de agua. Durante los períodos de calor requiere riego regular, especialmente cuando todavía es joven o atraviesa una etapa de sequía.
Aunque puede soportar períodos relativamente cortos con poca disponibilidad de agua una vez establecido, no es una especie que deba considerarse completamente resistente a la sequía. Un aporte hídrico adecuado favorece tanto el crecimiento como la producción de frutos.
El frío es otro aspecto a tener en cuenta. Por su origen tropical, las heladas pueden provocar daños, sobre todo en ejemplares jóvenes. En regiones donde las temperaturas invernales son bajas, conviene elegir un sitio reparado.
La poda tampoco necesita ser excesiva. Se puede utilizar para darle forma durante los primeros años y posteriormente retirar ramas secas, dañadas o mal orientadas. Con las condiciones adecuadas, el guayabo ofrece una combinación poco habitual para un jardín doméstico.