Parece una pequeña baya, pero puede esconder una de las concentraciones más llamativas de vitamina C entre las frutas. Se trata del camu-camu, un fruto amazónico cuyo árbol crece principalmente en zonas cercanas a ríos y terrenos que pueden inundarse. Sin embargo, también se puede tener en una maceta en casa.
El árbol con un fruto que tiene hasta 60 veces más vitamina C que la naranja: se puede plantar en el jardín
Este árbol amazónico, conocido por su excepcional contenido de vitamina C, puede cultivarse en casa e incluso en macetas, aportando un toque exótico al jardín.
Su nombre científico es Myrciaria dubia. Es un arbusto o pequeño árbol que puede alcanzar varios metros de altura. Sus frutos son redondos, de entre 2 y 4 centímetros, y adquieren una tonalidad rojiza o violácea al madurar. En su interior tienen una pulpa jugosa de color blanco amarillento y un sabor marcadamente ácido.
¿Por qué tener un árbol camu-camu en el jardín de casa?
Además de su contenido de vitamina C, el árbol camu-camu posee distintos compuestos antioxidantes. Estas sustancias son estudiadas por su posible relación con la protección de las células frente al daño oxidativo. El camu-camu es nativo de la región amazónica y se encuentra en países como Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Otra razón para tenerlo en una maceta en casa es que es un arbusto muy vistoso. Sus hojas ovaladas de color verde claro, sus delicadas flores blancas con estambres llamativos y la transición de sus frutos (que pasan de verde a un rojo-púrpura intenso al madurar) llenan el jardín de vida, color y un aire tropical exótico.
¿Cómo plantar un árbol de camu-camu en casa?
Para cultivar el árbol camu-camu, se recomienda elegir un lugar con mucha luz solar, aunque también puede desarrollarse en sombra parcial. El suelo debe conservar humedad, pero contar con un buen drenaje.
Al momento de plantarlo, hay que realizar un hoyo aproximadamente dos veces más ancho que el cepellón y con una profundidad suficiente para que este quede al mismo nivel que el terreno circundante.
Si el suelo es pesado o arcilloso, se puede incorporar materia orgánica para mejorar el drenaje. También es posible colocar una capa de mantillo alrededor de la planta para ayudar a conservar la humedad.
Después de la plantación, es importante regar abundantemente. El camu-camu necesita un suelo húmedo, por lo que los riegos deben ser frecuentes, pero evitando que el terreno permanezca constantemente encharcado.
En pocas palabras
- Camu-camu: Fruto amazónico con hasta 60 veces más vitamina C que la naranja.
- Cultivo hogareño: El árbol se adapta a macetas y jardines, requiriendo luz solar y suelo húmedo con buen drenaje.
- Propiedades: Además de vitamina C, posee compuestos antioxidantes beneficiosos para la salud celular.