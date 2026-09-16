Colocar clavos oxidados en la tierra del árbol frutal: para qué sirve este poderoso truco de jardinería

En consecuencia, si querés probar este truco de jardinería, es importante utilizar clavos que estén oxidados naturalmente y que no tengan pintura, esmaltes o recubrimientos químicos. La recomendación es colocarlos en la tierra alrededor del tronco, pero sin introducirlos directamente sobre las raíces.

En lo que respecta a la cantidad, la sugerencia es utilizar dos o tres clavos oxidados distribuidos alrededor del árbol frutal y enterrarlos apenas unos centímetros. También es fundamental hacerlo con cuidado, especialmente cuando se trata de ejemplares jóvenes que todavía tienen un sistema radicular poco desarrollado.

En relación a esto, uno de los aspectos más importantes es evitar colocar demasiados clavos. Un exceso de hierro puede resultar perjudicial para la planta y también interferir con la disponibilidad de otros nutrientes.

Por eso, si un árbol frutal presenta hojas amarillas, crecimiento lento o problemas de fructificación, lo recomendable es identificar primero la causa. Un análisis del suelo permite determinar si realmente existe una deficiencia de hierro u otro nutriente. Recién ahí, depende del resultado, podrás poner en práctica el truco de los clavos oxidados.

En simultáneo, recordá garantizar los cuidados básicos de cada árbol frutal tales como el riego, la poda y la fertilización, entre otros.