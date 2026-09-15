Infectaron 6.000 árboles con el hongo que destruyó millones para salvar una especie emblemática

La enfermedad es provocada por un hongo que llegó a Estados Unidos hace menos de un siglo y se transmite principalmente a través de escarabajos de la corteza. Una vez que el árbol es infectado, el hongo interfiere con su capacidad para transportar agua, hasta provocar su deterioro y, finalmente, su muerte.

Una estretegia a largo plazo

El impacto fue enorme. Según los investigadores, decenas de millones de olmos estadounidenses murieron durante el último siglo, lo que transformó por completo los paisajes de varias regiones del país. Los grandes ejemplares que alguna vez fueron habituales en calles, plazas y zonas cercanas a ríos se volvieron cada vez más escasos.

Pero algunos sobrevivieron. Los 6.000 árboles utilizados en el experimento fueron obtenidos a partir de un pequeño grupo de olmos que logró resistir la enfermedad en el noreste estadounidense. La investigación busca identificar cuáles de sus descendientes tienen las características genéticas necesarias para tolerar el hongo.

Los ejemplares que sobrevivan al experimento serán incorporados a un programa de reproducción. La idea es llevarlos a un vivero de semillas y cruzarlos durante los próximos años para ampliar la diversidad genética de los olmos resistentes.

El proceso será largo. Los investigadores estiman que deberán esperar unos 15 años para que esos árboles alcancen la madurez suficiente para producir semillas que puedan utilizarse en programas de restauración. La apuesta no es solamente recuperar un árbol emblemático. Los olmos también cumplen funciones ecológicas importantes, especialmente en zonas húmedas y cercanas a cursos de agua.