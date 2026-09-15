Infectaron 6.000 árboles con el hongo que destruyó millones para salvar una especie emblemática

Durante décadas, la enfermedad holandesa del olmo fue una de las mayores amenazas para los árboles que dominaban las calles y paisajes de Nueva Inglaterra. Ahora, científicos de Estados Unidos decidieron enfrentarla con una estrategia tan inusual como arriesgada
Se trata de infectar deliberadamente 6.000 árboles jóvenes para descubrir cuáles pueden sobrevivir. El experimento se desarrolla en Vermont y está encabezado por investigadores del Servicio Forestal de Estados Unidos y The Nature Conservancy Vermont.
Una enfermedad mató a millones de árboles y ahora científicos la usan para intentar salvarlos
Durante el verano de 2026, los especialistas inocularon 6.000 ejemplares jóvenes de olmo americano (Ulmus americana) con esporas del hongo responsable de la enfermedad holandesa del olmo. El objetivo no es destruirlos, sino encontrar los ejemplares de la especie que presenten una mayor resistencia.
La enfermedad es provocada por un hongo que llegó a Estados Unidos hace menos de un siglo y se transmite principalmente a través de escarabajos de la corteza. Una vez que el árbol es infectado, el hongo interfiere con su capacidad para transportar agua, hasta provocar su deterioro y, finalmente, su muerte.
Una estretegia a largo plazo
El impacto fue enorme. Según los investigadores, decenas de millones de olmos estadounidenses murieron durante el último siglo, lo que transformó por completo los paisajes de varias regiones del país. Los grandes ejemplares que alguna vez fueron habituales en calles, plazas y zonas cercanas a ríos se volvieron cada vez más escasos.
Pero algunos sobrevivieron. Los 6.000 árboles utilizados en el experimento fueron obtenidos a partir de un pequeño grupo de olmos que logró resistir la enfermedad en el noreste estadounidense. La investigación busca identificar cuáles de sus descendientes tienen las características genéticas necesarias para tolerar el hongo.
Los ejemplares que sobrevivan al experimento serán incorporados a un programa de reproducción. La idea es llevarlos a un vivero de semillas y cruzarlos durante los próximos años para ampliar la diversidad genética de los olmos resistentes.
El proceso será largo. Los investigadores estiman que deberán esperar unos 15 años para que esos árboles alcancen la madurez suficiente para producir semillas que puedan utilizarse en programas de restauración. La apuesta no es solamente recuperar un árbol emblemático. Los olmos también cumplen funciones ecológicas importantes, especialmente en zonas húmedas y cercanas a cursos de agua.
En pocas palabras
- Científicos inocularon: 6.000 árboles jóvenes con hongo devastador para identificar especie de olmo resistente.
- Objetivo: Hallar ejemplares de olmo americano que sobrevivan al hongo para asegurar su futuro.
- Estrategia a largo plazo: Seleccionar los más resistentes para un programa de reproducción y restauración que durará años.