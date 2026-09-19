En 2020, España prohibió por ley la caza deportiva y comercial en todos sus parques nacionales. La medida fue respaldada por organizaciones ecologistas, sin embargo, seis años depués, un estudio científico de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) puso el foco sobre un árbol vital del parque nacional de Doñana.
Los ecologistas lograron prohibir cazar jabalíes y ahora un árbol autóctono está en riesgo de desaparecer
La prohibición de caza de jabalíes en España en 2020, impulsada por ecologistas, genera ahora una “paradoja de conservación” con el piruétano en riesgo de extinción.
El piruétano (Pyrus bourgaeana), un peral silvestre autóctono, se encuentra en una situación de fuerte retroceso y podría afrontar una extinción local. La sobreprotección de ciertos animales como ciervos y jabalíes está contribuyendo a llevar a este árbol hacia la extinción local.
El árbol piruétano, en jaque por la protección excesiva de animales en Doñana
El piruétano es un pariente silvestre del peral cultivado. Es un árbol de porte relativamente pequeño, con flores blancas que aparecen a finales del invierno y frutos que cumplen un papel dentro de la cadena ecológica del parque. El estudio identifica una particular “paradoja de conservación”. Mientras las normas protegen el espacio natural y su fauna, determinados herbívoros ejercen una presión creciente sobre la regeneración del árbol.
El problema comienza desde las primeras etapas de crecimiento. Ciervos y jabalíes consumen las plántulas recién germinadas, dañan los ejemplares jóvenes y también aprovechan parte de los frutos caídos. Como consecuencia, y la reproducción de estos animales, son pocas las semillas que logran superar todas las etapas necesarias hasta convertirse en árboles adultos.
¿Qué otras razones hacen que este árbol este en peligro?
En Doñana, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de la fauna, la regeneración de la vegetación y la preservación de los procesos naturales que permiten que especies autóctonas como este peral silvestre sigan formando parte del paisaje.
La situación resulta especialmente preocupante en Matasgordas, una de las zonas mejor conservadas de Doñana. Allí, según el estudio, la mortalidad de los ejemplares reproductores superó el 60% durante un período de dos décadas. Para los investigadores, el dato adquiere especial relevancia porque se trata de un sector sometido a un elevado nivel de protección.
Pero la presión sobre este árbol no termina con los herbívoros. A este problema se suma otro de mayor alcance para todo el ecosistema. Se trata del deterioro de los recursos hídricos. La sobreexplotación del acuífero de Doñana y la sucesión de períodos de sequía cada vez más prolongados dificultan la supervivencia y regeneración de numerosas especies vegetales.
También se ha debilitado otro mecanismo natural fundamental para el piruétano. Animales, como zorros y tejones, que durante generaciones contribuyeron a dispersar sus semillas al alimentarse de sus frutos, forman parte de una red ecológica cuya alteración puede dificultar todavía más la expansión de la especie.
En pocas palabras
- Paradoja de conservación: La prohibición de caza de jabalíes en España puso en riesgo al piruétano, un árbol autóctono.
- Presión sobre el árbol: Jabalíes y ciervos consumen plántulas y dañan ejemplares jóvenes del piruétano.
- Desafío ecológico: Se busca equilibrar la protección de fauna, regeneración vegetal y procesos naturales en Doñana.