Los ecologistas lograron prohibir cazar jabalíes y ahora un árbol autóctono está en riesgo de desaparecer

El problema comienza desde las primeras etapas de crecimiento. Ciervos y jabalíes consumen las plántulas recién germinadas, dañan los ejemplares jóvenes y también aprovechan parte de los frutos caídos. Como consecuencia, y la reproducción de estos animales, son pocas las semillas que logran superar todas las etapas necesarias hasta convertirse en árboles adultos.

¿Qué otras razones hacen que este árbol este en peligro?

En Doñana, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de la fauna, la regeneración de la vegetación y la preservación de los procesos naturales que permiten que especies autóctonas como este peral silvestre sigan formando parte del paisaje.

La situación resulta especialmente preocupante en Matasgordas, una de las zonas mejor conservadas de Doñana. Allí, según el estudio, la mortalidad de los ejemplares reproductores superó el 60% durante un período de dos décadas. Para los investigadores, el dato adquiere especial relevancia porque se trata de un sector sometido a un elevado nivel de protección.

Pero la presión sobre este árbol no termina con los herbívoros. A este problema se suma otro de mayor alcance para todo el ecosistema. Se trata del deterioro de los recursos hídricos. La sobreexplotación del acuífero de Doñana y la sucesión de períodos de sequía cada vez más prolongados dificultan la supervivencia y regeneración de numerosas especies vegetales.

También se ha debilitado otro mecanismo natural fundamental para el piruétano. Animales, como zorros y tejones, que durante generaciones contribuyeron a dispersar sus semillas al alimentarse de sus frutos, forman parte de una red ecológica cuya alteración puede dificultar todavía más la expansión de la especie.