El árbol ideal para casa: da mucha sombra, tiene flores bellas y puede vivir hasta 200 años

La floración suele producirse en primavera y puede presentar diferentes intensidades de rosa y rojo según el ejemplar o la variedad. Una de las más conocidas es Briotii' seleccionada por sus flores de un rojo más intenso y sus hojas de color verde oscuro. Después de la floración aparecen frutos redondeados dentro de cápsulas, aunque son menos espinosos que los del castaño de Indias común. Sus características y su copa densa hicieron que el híbrido se utilizara como árbol de sombra en parques, jardines y avenidas amplias.

Necesita espacio y un suelo con buena humedad

Su tamaño es precisamente uno de los factores que deben tenerse en cuenta antes de plantarlo. Diversas fuentes botánicas sitúan su altura habitual adulta entre 10 y 15 metros, con ejemplares que pueden alcanzar mayores dimensiones en determinadas condiciones. La copa también puede extenderse varios metros, por lo que no es una especie pensada para espacios pequeños de casa.

En cuanto al suelo, este árbol prefiere terrenos profundos, húmedos y bien drenados. Puede tolerar períodos ocasionales de sequedad, pero no es conveniente confundir esa tolerancia con una especie adaptada a la falta permanente de agua.

También presenta una ventaja frente al castaño de Indias común, es menos susceptible a ciertos problemas foliares, incluida la acción de la minadora del castaño.