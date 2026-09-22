¿Se pueden guardar las papas fritas que sobraron y comerlas al otro día?

Es una escena cotidiana en casi cualquier casa: terminó la cena, sobró una porción generosa de papas fritas y surge la pregunta inevitable frente a la heladera. ¿Tienen salvación al día siguiente o están destinadas a transformarse en esa masa gomosa, fría y desabrida que termina en la basura?
La respuesta es sí, las papas fritas se pueden guardar en la heladera y comer al día siguiente, pero para hacerlo de forma segura y lograr que mantengan su sabor hay que respetar la cadena de frío y aplicar los trucos adecuados para recalentarlas.
Papas fritas: cómo guardarlas en la heladera sin arruinarlas
Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, las papas fritas cocidas no deben pasar más de dos horas a temperatura ambiente antes de ir al frío.
- Guardar dentro de un recipiente bien cerrado para que no absorban olores ni humedad de otros alimentos de la heladera.
- Colocar una hoja de papel de cocina en la base del recipiente para que retenga el exceso de humedad y grasa durante la noche.
- Lo recomendable es consumirlas dentro de las 24 a 48 horas posteriores.
El error más común con las papas fritas: el uso del microondas
El principal motivo por el que las papas fritas quedan "incomibles" al día siguiente es recalentarlas en el microondas. Este electrodoméstico calienta evaporando las moléculas de agua atrapadas dentro de la papa, lo que genera un efecto de cocción al vapor. El resultado: una papa flácida, blanda y gomosa.
Cómo devolverles la textura crujiente a las papas fritas
Para revivir las papas fritas de la heladera, se necesita calor seco intenso y rápido:
- Freidora de aire: es el método más efectivo. Precalentar a 180 °C, colocar las papas fritas en una sola capa sin amontonar y cocinar de 3 a 5 minutos. Quedan prácticamente como recién hechas.
- Sartén bien caliente: si no tenés freidora de aire, colocar una sartén a fuego medio-alto con unas gotas de aceite (o directamente sin grasa si la papa conserva bastante aceite). Moverlas por 3 a 4 minutos que se doren parejo.
- Horno a alta temperatura: precalentar el horno a 200 °C. Esparcir las papas fritas sobre una fuente en una sola capa y dejar entre 5 y 8 minutos.
En pocas palabras
- Papas fritas: Se pueden guardar en heladera y comer al día siguiente, pero requieren cuidados específicos.
- Recalentamiento: Evitar el microondas; usar freidora de aire, sartén u horno para mantener la crocancia.
- Conservación: Guardar en recipiente cerrado, con papel de cocina, y consumir en 24-48 horas.