¿Se pueden guardar las papas fritas que sobraron y comerlas al otro día?

La respuesta es sí, las papas fritas se pueden guardar en la heladera y comer al día siguiente, pero para hacerlo de forma segura y lograr que mantengan su sabor hay que respetar la cadena de frío y aplicar los trucos adecuados para recalentarlas.

Papas fritas: cómo guardarlas en la heladera sin arruinarlas

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, las papas fritas cocidas no deben pasar más de dos horas a temperatura ambiente antes de ir al frío.