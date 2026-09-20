Cómo hacer Papas a la crema: la receta sabrosa y cremosísima con 5 ingredientes y en 30 minutos

Las papas a la crema son una de las recetas más sabrosas, fáciles y rendidoras para preparar en casa. Con pocos ingredientes se puede lograr un plato cremoso, abundante y lleno de sabor, ideal para acompañar carnes o disfrutar como una comida principal.
La papa es uno de los alimentos más versátiles y económicos de la cocina, por lo que permite preparar recetas deliciosas sin gastar demasiado. En esta preparación se combina con crema de leche, queso, cebolla y panceta para conseguir una textura suave y un sabor irresistible.
También conocidas como papas milhojas, las papas a la crema tienen diferentes versiones y permiten adaptar los ingredientes según lo que haya disponible en casa. Se puede variar el tipo de queso, sumar otros condimentos o incluso reemplazar algunos ingredientes para obtener una preparación diferente.
Entre las recetas caseras más elegidas, esta se destaca por su sencillez y por ser una excelente alternativa para compartir en familia. La combinación de papa y crema, junto con el queso gratinado, da como resultado un plato reconfortante, cremoso y perfecto para servir bien caliente.
Receta para hacer papas a la crema
Ingredientes:
- 3 papas grandes
- 150 gramos de panceta (opcional)
- 1 paquete de queso en fetas
- Crema de leche
- Queso rallado
- Sal y pimienta, a gusto
Las papas a la crema son una receta reconfortante y sabrosa, ideal para el almuerzo o la cena. Si no comes carne, puedes omitir la panceta y, en su lugar, incorporar un sofrito de cebolla.
Si no cuentas con todos los ingredientes en tu alacena, puedes reemplazar la panceta por jamón cocido y la crema de leche por huevo batido.
Cómo preparar la receta de papas a la crema, paso a paso
- Primero, pela y corta las papas en rodajas finas. Distribuye una capa de papas en una fuente para horno con un poco de aceite. Condimenta.
- Por encima, agrega panceta cruda (opcional), crema de leche y fetas de queso. Vuelve a repetir el proceso y termina con una capa de papas.
- Lleva el milhojas al horno a temperatura fuerte hasta que las papas queden casi listas. Retira y agrega el queso rallado por encima.
- Finalmente, vuelve a llevar las papas a la crema al horno hasta que se gratine y las papas queden tiernas por completo. Tardará alrededor de 30 minutos.
Sirve las papas a la crema solas o acompañadas de una ensalada de hojas verdes o salsa de tomate casera.
En pocas palabras
- Papas a la crema: Son una receta casera sabrosa, fácil y rendidora, ideal para acompañar carnes o como plato principal.
- Ingredientes base: La preparación incluye papas, crema de leche, queso, cebolla y panceta, pero es adaptable a otros ingredientes.
- Preparación simple: Las papas se cortan en rodajas finas, se intercalan con otros ingredientes y se gratinan al horno hasta que estén tiernas.