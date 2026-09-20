Cómo hacer Pastel de choclos cremoso: la receta con 10 ingredientes y en 5 pasos fáciles

Esta receta se caracteriza por combinar diferentes texturas en un mismo plato. En la base se prepara un relleno de carne con cebolla y un sofrito bien sabroso, mientras que la parte superior lleva una pasta elaborada con choclo que, después de la cocción, adquiere una consistencia cremosa y ligeramente dorada.

El pastel de choclo es sencillo de preparar y comparte algunas características con el tradicional pastel de papas, aunque en este caso el protagonista es el choclo. El contraste entre el relleno salado y la cobertura cremosa le aporta un sabor muy particular.