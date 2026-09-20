Cómo hacer Pastel de choclos cremoso: la receta con 10 ingredientes y en 5 pasos fáciles

El pastel de choclo cremoso es una de las recetas clásicas de la gastronomía chilena y una opción ideal para disfrutar de un plato casero, abundante y lleno de sabor. La combinación de un relleno de carne con una cubierta suave y cremosa de choclo convierte a este pastel en una preparación reconfortante, especialmente durante los días fríos.
Esta receta se caracteriza por combinar diferentes texturas en un mismo plato. En la base se prepara un relleno de carne con cebolla y un sofrito bien sabroso, mientras que la parte superior lleva una pasta elaborada con choclo que, después de la cocción, adquiere una consistencia cremosa y ligeramente dorada.
El pastel de choclo es sencillo de preparar y comparte algunas características con el tradicional pastel de papas, aunque en este caso el protagonista es el choclo. El contraste entre el relleno salado y la cobertura cremosa le aporta un sabor muy particular.
Entre las recetas tradicionales de la cocina chilena, este pastel se destaca por ser una preparación completa y rendidora, perfecta para compartir en familia y llevar directamente del horno a la mesa.
Receta para hacer un pastel de choclo cremoso
Ingredientes:
Pasta de choclo:
- 6 choclos
- 3/4 taza de leche
- 1 de taza de azúcar
- 1 huevo
- 150 g de manteca
- 1/2 taza de cebolla
- Sal y pimienta
Relleno de carne:
- 3 cdas. de aceite
- 1 cebolla picada
- 3 dientes de ajo
- 1/2 kilo de carne molida
- 50 g de pasas (opcional)
- 50 g de aceitunas (opcional)
- 2 huevos duros (opcional)
- Sal y pimienta
Cómo hacer la receta del pastel de choclo y carne ultracremoso
- Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, desgrana los choclos y licúalos junto con la leche, 3/4 taza de azúcar y el huevo.
- A continuación, derrite la manteca en una sartén y fríe la cebolla picada. Agrega el choclo licuado y salpimienta. Cocina hasta que el choclo esté brillante.
- Para el relleno de carne, calienta el aceite y fríe la cebolla y los ajos picados hasta que queden transparentes. Agrega la carne molida y cocina por unos minutos hasta que cambie de color. Salpimienta.
- Coloca la mitad de la mezcla de choclo en una bandeja honda apta para horno aceitada. Por encima, coloca el relleno de carne y, si quieres, salpica las pasas, aceitunas y huevos duros.
- Finalmente, cubre con el resto del choclo uniformemente y rocía azúzar por encima. Cocina el pastel de choclo cremoso en el horno durante 15 minutos y sirve caliente.
En pocas palabras
El pastel de choclo cremoso es una receta chilena tradicional que combina un relleno de carne con una cubierta de choclo. Es un plato reconfortante, ideal para compartir en familia. La preparación requiere ingredientes frescos y sigue pasos sencillos para lograr su textura característica.