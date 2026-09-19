Las medialunas de manteca son una de las recetas clásicas de la panadería argentina y una opción irresistible para acompañar el desayuno o la merienda con un café, un té o unos buenos mates. Su masa tierna, aireada y ligeramente dulce las convierte en un clásico que nunca pasa de moda.
Cómo es la receta de Medialunas de manteca: riquísimas, tiernitas y con aroma a panadería
Estas medialunas de manteca son una de las recetas clásicas de la panadería argentina, ideales para acompañar el desayuno o la merienda.
Aunque muchas personas creen que preparar medialunas caseras requiere mucha experiencia, esta receta es más sencilla de lo que parece. Con ingredientes fáciles de conseguir y algunos cuidados durante el amasado y los tiempos de reposo, es posible lograr unas medialunas de manteca suaves por dentro y doradas por fuera.
El secreto está en trabajar la masa con paciencia y respetar cada tiempo de levado. Además, un almíbar preparado con partes iguales de agua y azúcar permite darles ese acabado brillante y dulce tan característico de las medialunas de panadería.
Esta receta de medialunas de manteca es ideal para preparar en casa y disfrutar recién hechas, solas o acompañadas con dulce de leche, mermelada o simplemente un café con leche.
Receta para hacer medialunas de manteca caseras
Ingredientes:
- 1/2 kg de harina 0000
- 225 cc. de leche
- 25 g de levadura
- 1 huevo
- 100 g de azúcar
- 15 g de miel
- 15 g de sal
- 200 g de manteca
- 25 g más de harina
Cómo preparar medialunas de manteca: la receta, paso a paso
- Para empezar, coloca la leche tibia en un recipiente y disuelve la levadura, revolviendo con una cuchara o tenedor hasta integrar por completo. Reserva.
- A continuación, vuelca la harina en un bowl y forma una corona. Agrega sal alrededor y fuera del hueco. En el centro coloca el azúcar, el huevo y la leche con la levadura. Suma una cucharada de miel y bate con tenedor desde el centro hacia los bordes hasta formar una masa.
- Continúa amasando con las manos durante 5 minutos hasta que quede homogénea, pesada y algo dura. Por otra parte, coloca la manteca pomada en un bowl y agrega 25 gramos de harina. Mezcla hasta integrar.
- Luego, estira la masa con un palo de amasar hasta que quede bien fina. En el medio, coloca el empaste de harina y manteca, doblando la masa para envolverlo totalmente, con forma de paquete. Deja reposar por media hora en la heladera, cubierta con papel film.
- Pasado ese tiempo, coloca la masa en la mesada, espolvorea con harina y vuelve a amasar sin desarmar el paquete. Vuelve a doblar y lleva a la heladera nuevamente. Repite el proceso 4 veces. Retírala y amasa hasta que quede un grosor de 5 milímetros.
- Corta porciones en forma de triángulo, arma las medialunas envolviendo las puntas y disponlas en una fuente para horno previamente enmantecada.
- Finalmente, deja levar en un ambiente cálido por 30 minutos, mientras que precalientas el horno a 200 °C. Pinta las medialunas de manteca caseras con huevo (también puede ser un almíbar casero) y lleva al horno por 30 minutos.
En pocas palabras
- Receta clásica: Medialunas de manteca, ideales para desayuno o merienda.
- Ingredientes clave: Harina, leche, levadura, huevo, azúcar, miel, sal, manteca.
- Preparación: Amasado, reposo, doblado, levado y horneado para lograr medialunas caseras.