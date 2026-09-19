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Cómo es la receta de Medialunas de manteca: riquísimas, tiernitas y con aroma a panadería

Estas medialunas de manteca son una de las recetas clásicas de la panadería argentina, ideales para acompañar el desayuno o la merienda.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Medialunas de manteca.

Medialunas de manteca.

Las medialunas de manteca son una de las recetas clásicas de la panadería argentina y una opción irresistible para acompañar el desayuno o la merienda con un café, un té o unos buenos mates. Su masa tierna, aireada y ligeramente dulce las convierte en un clásico que nunca pasa de moda.

Aunque muchas personas creen que preparar medialunas caseras requiere mucha experiencia, esta receta es más sencilla de lo que parece. Con ingredientes fáciles de conseguir y algunos cuidados durante el amasado y los tiempos de reposo, es posible lograr unas medialunas de manteca suaves por dentro y doradas por fuera.

El secreto está en trabajar la masa con paciencia y respetar cada tiempo de levado. Además, un almíbar preparado con partes iguales de agua y azúcar permite darles ese acabado brillante y dulce tan característico de las medialunas de panadería.

Esta receta de medialunas de manteca es ideal para preparar en casa y disfrutar recién hechas, solas o acompañadas con dulce de leche, mermelada o simplemente un café con leche.

Receta para hacer medialunas de manteca caseras

Ingredientes:

  • 1/2 kg de harina 0000
  • 225 cc. de leche
  • 25 g de levadura
  • 1 huevo
  • 100 g de azúcar
  • 15 g de miel
  • 15 g de sal
  • 200 g de manteca
  • 25 g más de harina

Cómo preparar medialunas de manteca: la receta, paso a paso

  1. Para empezar, coloca la leche tibia en un recipiente y disuelve la levadura, revolviendo con una cuchara o tenedor hasta integrar por completo. Reserva.
  2. A continuación, vuelca la harina en un bowl y forma una corona. Agrega sal alrededor y fuera del hueco. En el centro coloca el azúcar, el huevo y la leche con la levadura. Suma una cucharada de miel y bate con tenedor desde el centro hacia los bordes hasta formar una masa.
  3. Continúa amasando con las manos durante 5 minutos hasta que quede homogénea, pesada y algo dura. Por otra parte, coloca la manteca pomada en un bowl y agrega 25 gramos de harina. Mezcla hasta integrar.
  4. Luego, estira la masa con un palo de amasar hasta que quede bien fina. En el medio, coloca el empaste de harina y manteca, doblando la masa para envolverlo totalmente, con forma de paquete. Deja reposar por media hora en la heladera, cubierta con papel film.
  5. Pasado ese tiempo, coloca la masa en la mesada, espolvorea con harina y vuelve a amasar sin desarmar el paquete. Vuelve a doblar y lleva a la heladera nuevamente. Repite el proceso 4 veces. Retírala y amasa hasta que quede un grosor de 5 milímetros.
  6. Corta porciones en forma de triángulo, arma las medialunas envolviendo las puntas y disponlas en una fuente para horno previamente enmantecada.
  7. Finalmente, deja levar en un ambiente cálido por 30 minutos, mientras que precalientas el horno a 200 °C. Pinta las medialunas de manteca caseras con huevo (también puede ser un almíbar casero) y lleva al horno por 30 minutos.

En pocas palabras

  • Receta clásica: Medialunas de manteca, ideales para desayuno o merienda.
  • Ingredientes clave: Harina, leche, levadura, huevo, azúcar, miel, sal, manteca.
  • Preparación: Amasado, reposo, doblado, levado y horneado para lograr medialunas caseras.
Resumen generado por Thinkindot AI

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