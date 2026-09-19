Cómo es la receta de Medialunas de manteca: riquísimas, tiernitas y con aroma a panadería

Aunque muchas personas creen que preparar medialunas caseras requiere mucha experiencia, esta receta es más sencilla de lo que parece. Con ingredientes fáciles de conseguir y algunos cuidados durante el amasado y los tiempos de reposo, es posible lograr unas medialunas de manteca suaves por dentro y doradas por fuera.

El secreto está en trabajar la masa con paciencia y respetar cada tiempo de levado. Además, un almíbar preparado con partes iguales de agua y azúcar permite darles ese acabado brillante y dulce tan característico de las medialunas de panadería.