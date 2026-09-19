Carne picada: 4 recetas fáciles y económicas para tu menú diario

Las recetas con carne picada son una alternativa práctica, económica y muy versátil para preparar comidas caseras. Este ingrediente permite crear platos diferentes y adaptarse a distintos gustos, desde preparaciones tradicionales hasta opciones ideales para compartir en familia.
A la hora de elegir la carne picada, el corte puede variar según la receta. El roast beef, también conocido como aguja o espaldilla, se destaca por su equilibrio entre carne magra y grasa, que aporta jugosidad y sabor. Para quienes prefieren una preparación más magra, también se pueden elegir cortes como la paleta o la tortuguita.
Entre las opciones más populares se encuentran las empanadas de carne fritas, el pastel de choclo, el pastel de carne y las albóndigas. Estas 4 recetas con carne picada permiten aprovechar un ingrediente cotidiano y transformarlo en platos sabrosos, rendidores y fáciles de preparar.
Además, la carne picada combina muy bien con verduras, masas, salsas y diferentes condimentos, por lo que ofrece múltiples posibilidades en la cocina. Con pocos ingredientes se pueden preparar recetas variadas para resolver el menú de cualquier día.
1. Receta de las empanadas de carne fritas con masa casera
Ingredientes:
Picadillo:
- 1 k de carne picada (puede ser roast beef)
- 1 k de cebolla
- 1 morrón
- 4 dientes de ajo
- Cebolla de verdeo
- Condimentos: ají molido, pimentón, comino, orégano y laurel
- Huevos duros
- Aceitunas verdes
Masa:
- 1 k de harina de trigo
- 1 taza de agua
- 1 cda. de sal
- 200 g de grasa bovina
Procedimiento:
Te dejamos el procedimiento para hacer el picadillo de las empanadas fritas de carne:
- Primero, dora la cebolla y el morrón picados en una olla con aceite. Suma la cebolla de verdeo, ajo y la carne picada hasta que cambie de color. Condimenta bien y mezcla.
- Una vez que el picadillo de carne esté listo, deja enfriar y agrega huevo duro y aceitunas verdes.
- Reserva el picadillo en la heladera mientras haces la masa casera.
Masa:
- Primero, en una olla al fuego con agua, coloca la grasa y la sal. Una vez que se haya derretido la grasa, pasa a un bowl y reserva hasta que entibie.
- A continuación, agrega la harina hasta obtener una masa. Llévala a la mesada y amasa hasta que quede lisa (puedes sumar harina, si es necesario).
- Después, deja reposar la masa para empanadas cubierta con papel film o una bolsa por 20 minutos.
- Pasado ese tiempo, forma bolitas del tamaño de una pelota de ping pong, pásalas por harina y estira hasta que queden discos de 1 mm.
- Por último, rellena con picadillo de carne o el relleno que más te guste y cocina las empanadas de carne fritas en grasa o aceite.
2. Receta para hacer un pastel de choclo cremoso
Ingredientes:
Pasta de choclo:
- 6 choclos
- 3/4 taza de leche
- 1 de taza de azúcar
- 1 huevo
- 150 g de manteca
- 1/2 taza de cebolla
- Sal y pimienta
Relleno de carne:
- 3 cdas. de aceite
- 1 cebolla picada
- 3 dientes de ajo
- 1/2 kilo de carne molida
- 50 g de pasas (opcional)
- 50 g de aceitunas (opcional)
- 2 huevos duros (opcional)
- Sal y pimienta
Procedimiento:
- Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, desgrana los choclos y licúalos junto con la leche, 3/4 taza de azúcar y el huevo.
- A continuación, derrite la manteca en una sartén y fríe la cebolla picada. Agrega el choclo licuado y salpimienta. Cocina hasta que el choclo esté brillante.
- Para el relleno de carne, calienta el aceite y fríe la cebolla y los ajos picados hasta que queden transparentes. Agrega la carne molida y cocina por unos minutos hasta que cambie de color. Salpimienta.
- Coloca la mitad de la mezcla de choclo en una bandeja honda apta para horno aceitada. Por encima, coloca el relleno de carne y, si quieres, salpica las pasas, aceitunas y huevos duros.
- Finalmente, cubre con el resto del choclo uniformemente y rocía azúzar por encima. Cocina el pastel de choclo cremoso en el horno durante 15 minutos y sirve caliente.
3. Receta del pastel de carne: el pan jugoso y especiado
Ingredientes:
- 500 g de carne molida o cortada a cuchillo
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta, a gusto
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- 1/4 taza de leche
- Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo
Relleno (opcional):
- 1 paquete de salchichas
- 3 huevos duros
- 200 g de queso cremoso
También puedes combinar un sofrito de morrón, pimiento amarillo y cebolla con queso cremoso.
Procedimiento:
Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.
- Primero, en un bol grande, mezcla la carne molida con la cebolla y el ajo picado, sal y pimienta y el resto de los condimentos. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.
- En un bol aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de carne. También suma el pan rallado y la leche y mezcla nuevamente.
- Opcional: si quieres hacer un pan de carne relleno, forma un rectángulo con la masa y estira bien sobre un papel film. En el centro, a lo largo, coloca las salchichas, el queso mantecoso y los huevos duros cortados por la mitad. Luego, enrolla el pastel y cierra bien.
- Vuelca la mezcla de carne o el pastel relleno en el molde aceitado y cocina en el horno precalentado durante 45 minutos o hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Deja entibiar antes de servir.
4. Receta de las albóndigas de carne con salsa
Ingredientes:
- 50 g de pan del día anterior
- 1/2 taza de avena
- 1 taza de leche
- 100 g de panceta (opcional)
- 1 cebolla
- 750 g de carne picada especial
- 2 huevos
- 1 chorrito de vino blanco (opcional)
- Condimentos: sal, pimienta blanca, perejil, ajo deshidratado
- 1/2 taza de harina (opcional)
- 4 cdas. de aceite
- 700 g de salsa de tomate
Procedimiento:
- Primero, quita la cáscara del pan y corta la miga en trozos pequeños. Llévalo a un bowl y suma la leche y los copos de avena. Deja remojar por unos minutos.
- Mientras tanto, retira la grasa de la panceta y córtala en cubos pequeños. Coloca en una sartén a fuego fuerte por 3 minutos hasta que quede crocante. Este paso es opcional.
- A continuación, suma la cebolla picada y cocina por 5 minutos más, hasta que tome color. Incorpora el ajo deshidratado e intégralo a los demás ingredientes.
- Luego, en un bowl, mezcla la carne picada con el pan y la avena remojados, la cebolla, la panceta y el ajo, los huevos y los condimentos que desees. Integra bien y, si quieres, agrega vino blanco.
- Toma porciones de la masa y forma las albóndigas con las manos enharinadas (opcional). Lleva a la heladera por unos minutos hasta que tomen cuerpo.
- Para finalizar, sella las abdóndigas en aceite caliente durante unos 10 minutos y luego incorpora la salsa de tomate para terminar con la cocción.
En pocas palabras
- Empanadas de carne: Receta de masa casera y picadillo para empanadas fritas, incluyendo ingredientes y procedimiento detallado.
- Pastel de choclo: Preparación de un pastel cremoso combinando pasta de choclo y un relleno de carne, con opciones de pasas, aceitunas y huevos duros.
- Pan de carne: Elaboración de un pan de carne jugoso y especiado, con opción de relleno de salchichas, queso y huevos duros.