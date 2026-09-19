Carne picada: 4 recetas fáciles y económicas para tu menú diario

A la hora de elegir la carne picada, el corte puede variar según la receta. El roast beef, también conocido como aguja o espaldilla, se destaca por su equilibrio entre carne magra y grasa, que aporta jugosidad y sabor. Para quienes prefieren una preparación más magra, también se pueden elegir cortes como la paleta o la tortuguita.

Entre las opciones más populares se encuentran las empanadas de carne fritas, el pastel de choclo, el pastel de carne y las albóndigas. Estas 4 recetas con carne picada permiten aprovechar un ingrediente cotidiano y transformarlo en platos sabrosos, rendidores y fáciles de preparar.