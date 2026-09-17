Negras, amarillas, rojas y blancas: qué significa el color de cada bandeja en el supermercado

Y no, no tiene que ver con una cuestión sanitaria, sino que la explicación de por qué hay diferentes colores de bandeja corresponde a una explicación mucho más simple y pensada como una estrategia de marketing y ventas.
Qué significa el color de cada bandeja de alimentos
La idea de diferenciar los alimentos con bandejas de colores no fue algo casual. Se trata de un modo de ordenar los productos, de diferenciarlos y de hacerlos notar en cada góndola.
Que una bandeja o un grupo de bandejas estén juntas en una góndola y reunidas bajo un mismo color permite que tengan mayor visibilidad. Ese es prácticamente el razonamiento a nivel ventas que se hace.
No obstante, no hay una especie de regla de si la carne vacuna debe ir sobre bandejas rojas, negras o amarillas, sino que cada comercio tiene sus propias reglas a la hora de decidir qué color, aunque todos tienen una especie de guía que se basa en los efectos que produce cada color.
Los secretos de los colores de las bandejas
Que los cortes de carne premium suelen usar bandejas negras no es ninguna casualidad. Esto se debe a que el rojo de la carne con un fondo negro hace que resalten más los cortes. Y eso es bueno, para cada supermercado, si se tiene en cuenta que estos cortes suelen ser los más caros.
El pollo, por ejemplo, suele llevar bandeja amarilla. Esto, si bien, minimiza el contraste entre la bandeja y el tipo de carne que lleva, si permite una uniformidad de colores que provoca que no sean ignorados.
El color rojo en las bandejas de carne se utiliza mucho en cortes con hueso. El blanco y el rojo son una combinación que no suele fallar y que resulta ser bastante atractiva.
Más allá de la bandeja: qué tener en cuenta a la hora de comprar carne
Más allá de la góndola o su color, las personas que buscan comprar un corte de carne deben tener en cuenta algunos puntos muy importantes cómo:
- El envase debe estar sano, sin roturas ni perforaciones.
- En caso de que sea envasado al vacío, el plástico tiene que estar adherido a la carne.
- Se debe revisar la fecha de vencimiento y la información que contiene la etiqueta.
- Una vez abierto el paquete o el envase, estar atento al olor que despide y a la textura del producto.
En pocas palabras
- Colores de bandejas: No responden a cuestiones sanitarias, sino a estrategias de marketing para resaltar productos en góndolas.
- Significado de colores: El negro realza cortes premium, el amarillo unifica el pollo y el rojo se usa con cortes con hueso.
- Compra de carne: Además del color, se debe revisar el envase, fecha de vencimiento, olor y textura.