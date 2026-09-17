Cómo recuperar el burlete de la heladera cuando se reseca

Una heladera con la goma en buen estado es una heladera más aislada térmicamente, conserva mejor los alimentos, evita que el motor trabaje de más para enfriar y frena la generación de escarcha en el congelador.

¿Cómo puedo arreglar una goma de heladera reseca?

Para saber si la goma de la heladera está cerrando mal, primero hay que realizar un test de sellado. Coloca una hoja de papel en la puerta abierta, ciérrala y tira de la hoja. Si sale muy fácil, puede que esté reseco el burlete.

Para recuperar una goma de heladera reseca, se puede realizar un sencillo truco casero. Ojo, si el truco no funciona, vas a tener que buscar un experto que cambie la goma porque a veces es muy vieja y ya no tiene vida útil.

Se puede usar vaselina para hidratar el burlete.

Desenchufa la heladera, coloca los alimentos en una conservadora y deja la puerta abierta. Limpia bien la goma de la heladera con un paño húmedo y un poco de detergente. Coloca vaselina pura o líquida con un algodón por toda la superficie del burlete. Este producto hidrata la goma y devuelve elasticidad. Si la goma está deformada, se puede pasar un secador de pelo a temperatura media.

¿Qué hago si la goma de la heladera tiene hongos?

Si la goma de la heladera de la cocina tiene hongos, moho de algún tipo o tiene sarro, se puede limpiar con un poco de vinagre y agua tibia.

Limpia los hongos y el sarro con vinagre.

Prepara una mezcla de vinagre blanco con agua y pasa con un trapo limpio de microfibra por la goma de la heladera. Seca bien después de limpiar para eliminar el exceso de humedad.