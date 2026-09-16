Rociar la puerta de la casa con agua, limón y canela: para qué sirve si lo hago en septiembre

Con los días más cálidos y la pronta llegada de la primavera, es el mejor momento para poner en práctica trucos caseros con gran posibilidad de beneficios y efectividad. En este caso, la combinación de limón, canela y agua tiene efectos relacionados con el dinero y para mantener a raya a los insectos cuando suben las temperaturas.
El mejor lugar de la casa para ponerlo en práctica es la puerta principal, sobre todo si tiene un pequeño jardín, ya que las hormigas y los mosquitos se multiplican con rapidez en estos sectores. A su vez la canela traerá beneficios económicos, según el feng shui.
Por qué hay que rociar la puerta de la casa con agua, limón y canela en septiembre
El limón siempre ha funcionado como un repelente natural porque su cáscara contiene aceites esenciales ricos en limoneno, una sustancia cuyo olor resulta desagradable para varios insectos. Ese aroma interrumpe las rutas olorosas que las hormigas siguen para moverse en grupo.
La puerta por la que uno entra a su casa es el lugar más recomendado al ser uno de los principales puntos de acceso, ante la presencia de pequeñas grietas o zonas húmedas cercanas, que facilitan el paso de hormigas, mosquitos e incluso cucarachas. Entonces tener ese sector limpio y reforzado con aromas fuertes ayuda a dificultarles la entrada.
El efecto se potencia al combinar el limón con agua, vinagre y otros ingredientes naturales, como clavo de olor, canela o determinadas plantas aromáticas.
Por qué conviene agregarle canela y cuáles son los beneficios
La canela además de su uso para ciertas comidas, postres y bebidas calientes, se ha usado históricamente como ingrediente principal para la protección del hogar, la suerte y la abundancia.
Como tiene una conexión profunda con el dinero porque fue codiciada en la antigüedad, lo ideal es hacer esta mezcla a principios de cada mes a partir de la primavera para abrir las puertas de tu hogar a la buena fortuna y al dinero, y para que la energía positiva fluya.
Cómo preparar la mezcla paso a paso
- Exprimir uno o dos limones frescos en un recipiente.
- Mezclar el jugo del cítrico con medio litro de agua tibia.
- Sumar un chorrito de vinagre blanco para potenciar el olor repelente.
- Agregar canela molida o en rama.
- Colocar la mezcla en un pulverizador.
- Una vez preparada la mezcla, es el turno de pulverizar alrededor del marco, tanto en la parte inferior como en los laterales, y repetir el proceso al menos 2 días.
En pocas palabras
- Repelente casero: rociar la puerta principal con agua, limón y canela previene insectos y atrae prosperidad según el feng shui.
- Beneficios del limón: su aceite esencial actúa como repelente natural contra hormigas y mosquitos al interrumpir sus rutas olfativas.
- Prosperidad con canela: el feng shui asocia la canela con la abundancia, recomendando su uso al inicio de la primavera para atraer dinero y energía positiva.