Rociar la puerta de la casa con agua, limón y canela: para qué sirve si lo hago en septiembre

La puerta por la que uno entra a su casa es el lugar más recomendado al ser uno de los principales puntos de acceso, ante la presencia de pequeñas grietas o zonas húmedas cercanas, que facilitan el paso de hormigas, mosquitos e incluso cucarachas. Entonces tener ese sector limpio y reforzado con aromas fuertes ayuda a dificultarles la entrada.

El efecto se potencia al combinar el limón con agua, vinagre y otros ingredientes naturales, como clavo de olor, canela o determinadas plantas aromáticas.

El limón y la canela cuida tu hogar de los insectos y trae abundancia al mismo tiempo.

Por qué conviene agregarle canela y cuáles son los beneficios

La canela además de su uso para ciertas comidas, postres y bebidas calientes, se ha usado históricamente como ingrediente principal para la protección del hogar, la suerte y la abundancia.

Como tiene una conexión profunda con el dinero porque fue codiciada en la antigüedad, lo ideal es hacer esta mezcla a principios de cada mes a partir de la primavera para abrir las puertas de tu hogar a la buena fortuna y al dinero, y para que la energía positiva fluya.

Cómo preparar la mezcla paso a paso