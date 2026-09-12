Cheesecake de limón en vaso: el postre proteico que se prepara sin horno y ayuda a aumentar la masa muscular

Entre las recetas fáciles para darse un gusto dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina, este cheesecake de limón se destaca por su practicidad. Se prepara en vasos individuales, no necesita horno y combina una base crocante de avena con una crema suave y fresca.
Este postre tiene como protagonistas al yogur griego, la ricota y el limón, una combinación que aporta cremosidad y un agradable toque ácido. Además, se puede dejar preparado con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir.
Ingredientes para el cheesecake de limón
Para preparar 2 porciones de este postre, se necesitan:
Para la base:
- 4 cdas. de avena
- 1 cda. de pasta de maní
- 1 cdta. de miel
- 1/2 cdta. de canela (opcional)
Para la crema:
- 200 g de yogur griego natural
- 150 g de ricota
- Ralladura de 1 limón
- 2 cdas. de jugo de limón
- 1 cda. de miel o endulzante a gusto
- 1 cdta. de esencia de vainilla
Para decorar:
- Frutillas, arándanos o frutos rojos
- Ralladura de limón
- Almendras picadas (opcional)
Cómo preparar el cheesecake de limón sin horno
- Para comenzar esta receta, coloca la avena en una sartén y tuéstala durante dos o tres minutos a fuego bajo. Retira del fuego y mezcla con la mantequilla de maní y la miel.
- Distribuye esta preparación en la base de dos vasos y presiona suavemente con una cuchara para formar una capa compacta.
- En otro recipiente, colocá el yogur griego, la ricota, el jugo y la ralladura de limón, la esencia de vainilla y el endulzante. Bate o procesa hasta obtener una crema lisa y homogénea.
- Reparte la crema sobre la base de avena y lleva los vasos a la heladera durante al menos 30 minutos. Antes de servir, decora con frutos rojos, ralladura de limón y, si quieres, algunas almendras picadas.
El secreto para que quede bien cremoso
Uno de los puntos clave de esta preparación está en procesar muy bien la ricota junto con el yogur. De esta manera, se logra una textura más lisa, similar a la del relleno tradicional de un cheesecake.
También es recomendable utilizar un yogur griego espeso y bien frío para conseguir una crema con mayor cuerpo.
Este postre puede prepararse con anticipación y mantenerse tapado en la heladera. Incluso, el reposo ayuda a que la crema tome más consistencia y la base se integre mejor.
En pocas palabras
- Cheesecake de limón: Postre proteico sin horno, ideal para ganar masa muscular y fácil de preparar en vasos individuales.
- Ingredientes clave: Base de avena con pasta de maní y una crema de yogur griego, ricota y limón.
- Preparación y conservación: Se hornea la base, se prepara la crema y se refrigera al menos 30 minutos antes de decorar.