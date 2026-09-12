Cheesecake de limón en vaso: el postre proteico que se prepara sin horno y ayuda a aumentar la masa muscular

Para la base:

4 cdas. de avena

1 cda. de pasta de maní

1 cdta. de miel

1/2 cdta. de canela (opcional)

Para la crema:

200 g de yogur griego natural

150 g de ricota

Ralladura de 1 limón

2 cdas. de jugo de limón

1 cda. de miel o endulzante a gusto

1 cdta. de esencia de vainilla

Para decorar:

Frutillas, arándanos o frutos rojos

Ralladura de limón

Almendras picadas (opcional)

Cómo preparar el cheesecake de limón sin horno

Para comenzar esta receta, coloca la avena en una sartén y tuéstala durante dos o tres minutos a fuego bajo. Retira del fuego y mezcla con la mantequilla de maní y la miel. Distribuye esta preparación en la base de dos vasos y presiona suavemente con una cuchara para formar una capa compacta. En otro recipiente, colocá el yogur griego, la ricota, el jugo y la ralladura de limón, la esencia de vainilla y el endulzante. Bate o procesa hasta obtener una crema lisa y homogénea. Reparte la crema sobre la base de avena y lleva los vasos a la heladera durante al menos 30 minutos. Antes de servir, decora con frutos rojos, ralladura de limón y, si quieres, algunas almendras picadas.

El secreto para que quede bien cremoso

Uno de los puntos clave de esta preparación está en procesar muy bien la ricota junto con el yogur. De esta manera, se logra una textura más lisa, similar a la del relleno tradicional de un cheesecake.

También es recomendable utilizar un yogur griego espeso y bien frío para conseguir una crema con mayor cuerpo.

Este postre puede prepararse con anticipación y mantenerse tapado en la heladera. Incluso, el reposo ayuda a que la crema tome más consistencia y la base se integre mejor.