Bizcochuelo de yogur: la receta de la torta matera súper esponjosa y fácil de preparar

Esta torta matera se puede preparar con yogur natural o saborizado y admite distintas variantes, como ralladura de limón o naranja, esencia de vainilla, frutas o chips de chocolate. El resultado es un bizcochuelo tierno y aromático, perfecto para cortar en porciones y compartir. Entre las recetas dulces para disfrutar con el mate, esta preparación se destaca por su practicidad y por mantenerse húmeda durante varios días si se conserva correctamente.

Receta para hacer la torta de yogur: el bizcochuelo húmedo y esponjoso

Ingredientes: