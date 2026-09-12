El bizcochuelo de yogur es una de esas recetas caseras que nunca pasan de moda y que resultan perfectas para acompañar el mate. Su principal característica es una miga húmeda, suave y esponjosa, que se consigue gracias al yogur incorporado a la preparación. Además, es una torta económica y sencilla, ideal para resolver una merienda sin necesidad de utilizar ingredientes difíciles de conseguir.
Para el mate
Bizcochuelo de yogur: la receta de la torta matera súper esponjosa y fácil de preparar
El bizcochuelo de yogur, una torta matera económica y sencilla, ofrece una miga húmeda y esponjosa, perfecta para acompañar el mate
Esta torta matera se puede preparar con yogur natural o saborizado y admite distintas variantes, como ralladura de limón o naranja, esencia de vainilla, frutas o chips de chocolate. El resultado es un bizcochuelo tierno y aromático, perfecto para cortar en porciones y compartir. Entre las recetas dulces para disfrutar con el mate, esta preparación se destaca por su practicidad y por mantenerse húmeda durante varios días si se conserva correctamente.
Receta para hacer la torta de yogur: el bizcochuelo húmedo y esponjoso
Ingredientes:
- 3 huevos
- 3/4 taza de azúcar
- Esencia de vainilla, c/n
- 1/2 taza de aceite
- 1/2 taza de yogur bebible (sabor a elección)
- 2 tazas de harina leudante
- Azúcar impalpable (opcional)
Cómo hacer la receta de la torta de yogur, paso a paso
- Primero, bate los huevos por unos minutos a temperatura ambiente. Luego, agrega el azúcar y sigue batiendo.
- A continuación, suma la esencia de vainilla y el aceite y continúa batiendo. Agrega el yogur y mezcla hasta que se integre bien.
- Ahora incorpora la harina tamizada en dos o tres tandas, mezclando con movimientos envolventes.
- Por último, coloca la mezcla en un molde engrasado y enharinado y cocina el la torta de yogur en el horno precalentado a 180°C por 1 hora. Estará listo cuando al introducir un palillo en el centro, éste salga limpio.
- Opcional: cuando se enfríe el bizcochuelo, puedes espolvorear azúcar impalpable por encima.
En pocas palabras
- Bizcochuelo casero: Receta económica y sencilla de bizcochuelo de yogur, ideal para acompañar el mate.
- Ingredientes y preparación: Se detallan los 7 ingredientes necesarios y los 5 pasos para su elaboración.
- Textura y sabor: Se destaca su miga húmeda, suave y esponjosa, con posibles variantes de sabor.
Resumen generado por Thinkindot AI