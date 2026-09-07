En época de frutillas: cómo hay que guardarlas para que duren más y no se llenen de hongos

Mandar la frutilla al freezer antes de que esto pase es una buena opción, pero también se pueden conservar perfectamente en la heladera siguiendo algunos consejos.

Cómo conservar las frutillas en temporada para que duren más tiempo y no se pudran

La frutilla es una fruta pequeña, pero propensa al desarrollo de hongos. Cuando las esporas de los hongos se encuentran en su cáscara o en el aire, el agua y el suelo y llegan a la fruta, el moho se puede desarrollar sin problemas aprovechando el entorno húmedo de la fruta.

Realiza un breve escaldado de la fruta.

El calor del ambiente, el agua de la fruta, la piel fina, la humedad ambiental y las infecciones fúngicas en el campo, hacen de la fresa un caldo de cultivo para estos organismos. Lo bueno es que se puede evitar.

Para que la frutilla dure más tiempo y en buen estado, hay que realizar un proceso de escaldado en la fruta. El escaldado es un método de conservación de alimentos conocido como termoterapia que sirve para eliminar microorganismos o esporas de hongos de la superficie de la fruta por medio del choque térmico.

El procedimiento es simple: hay que lavar primero la frutilla y luego colocarla en agua caliente, pero no hirviendo, a unos 60°C. Cuenta 30 segundos y retira las frutillas con un colador para inmediatamente ponerlas en un recipiente con agua fría y hielo.

Finalmente, hay que poner en un recipiente con tapa un par de servilletas de papel, colocar las frutillas y cerrar bien. Guárdalas en la heladera sí o sí.

¿Se puede comer una frutilla con hongos?

No se tienen que comer frutillas y alimentos en general cuando tienen hongos.

No se comen frutillas o frutas en generar si tienen moho.

Es probable que el moho visible en la superficie de la fruta tenga raíces microscópicas insertas en el interior del alimento.

Es una fruta con mucha agua, donde los hongos se propagan fácil y pueden generar micotoxinas peligrosas.