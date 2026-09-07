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En época de frutillas: cómo hay que guardarlas para que duren más y no se llenen de hongos

Las primeras frutillas de la temporada comienzan a venderse y te cuento cuál es la forma correcta de guardarlas en la heladera de manera segura

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Ojo con la frutilla cuando aparecen hongos en ella. 

Ojo con la frutilla cuando aparecen hongos en ella. 

La frutilla es una fruta comestible de la familia de las fragarias que se cosecha desde septiembre hasta diciembre en Argentina. Las frutillas son el complemento perfecto de todo postre. Batido, ensalada frutal, tarta, crema; se pueden comer solas, cortadas en trozos.

Cuando aparece la primavera, aparece la frutilla y a un buen precio, por lo que nos volvemos locos comprando en cantidad para tener de postre después del almuerzo o para preparar mermeladas de un color rojo intenso con pequeñas semillas, lista para untar en una tostada.

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Cómo conservar la frutilla en temporada.

El problema con la frutilla y casi con toda fruta que contiene mucha agua es que, si no se almacena correctamente en la heladera, a los pocos días de haberla comprado se empieza a llenar de hongos de color blanco.

Mandar la frutilla al freezer antes de que esto pase es una buena opción, pero también se pueden conservar perfectamente en la heladera siguiendo algunos consejos.

Cómo conservar las frutillas en temporada para que duren más tiempo y no se pudran

La frutilla es una fruta pequeña, pero propensa al desarrollo de hongos. Cuando las esporas de los hongos se encuentran en su cáscara o en el aire, el agua y el suelo y llegan a la fruta, el moho se puede desarrollar sin problemas aprovechando el entorno húmedo de la fruta.

Realiza un breve escaldado de la fruta.&nbsp;

Realiza un breve escaldado de la fruta.

El calor del ambiente, el agua de la fruta, la piel fina, la humedad ambiental y las infecciones fúngicas en el campo, hacen de la fresa un caldo de cultivo para estos organismos. Lo bueno es que se puede evitar.

Para que la frutilla dure más tiempo y en buen estado, hay que realizar un proceso de escaldado en la fruta. El escaldado es un método de conservación de alimentos conocido como termoterapia que sirve para eliminar microorganismos o esporas de hongos de la superficie de la fruta por medio del choque térmico.

El procedimiento es simple: hay que lavar primero la frutilla y luego colocarla en agua caliente, pero no hirviendo, a unos 60°C. Cuenta 30 segundos y retira las frutillas con un colador para inmediatamente ponerlas en un recipiente con agua fría y hielo.

Finalmente, hay que poner en un recipiente con tapa un par de servilletas de papel, colocar las frutillas y cerrar bien. Guárdalas en la heladera sí o sí.

¿Se puede comer una frutilla con hongos?

No se tienen que comer frutillas y alimentos en general cuando tienen hongos.

No se comen frutillas o frutas en generar si tienen moho.

No se comen frutillas o frutas en generar si tienen moho.

Es probable que el moho visible en la superficie de la fruta tenga raíces microscópicas insertas en el interior del alimento.

Es una fruta con mucha agua, donde los hongos se propagan fácil y pueden generar micotoxinas peligrosas.

En pocas palabras

  • Frutillas de temporada: Ya se venden las primeras de la temporada y es clave saber cómo guardarlas correctamente en la heladera.
  • Conservación en heladera: El calor y la humedad favorecen la aparición de hongos, por lo que se recomienda un método de escaldado para prolongar su vida útil.
  • Método de escaldado: Consiste en sumergir las frutillas en agua a 60°C por 30 segundos, seguido de un baño en agua fría con hielo y secado con papel de cocina antes de refrigerar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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