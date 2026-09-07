El Potrerillos secreto se transforma para el verano 2027: 5 acuerdos cerrados para conquistar la costa norte

También habrá caballerizas en la costa norte del perilago de Potrerillos. Foto: gentileza Dosados SA

Ahora comienza otra etapa: el ripiado y la limpieza de los espacios donde se instalarán algunas de las principales propuestas del proyecto, entre ellas el Yacht Club Mendoza, el fogonero y el restaurante.

Cinco convenios para darle vida a la costa secreta de Potrerillos

Cantos de Miralago forma parte de una propuesta más amplia que busca combinar un pueblo de montaña privado con la oferta turística de acceso público para quienes lleguen a la costa de Potrerillos a pasar el día.

Para eso, mientras se desarrolla la apuesta inmobiliaria y se venden lotes, los desarrolladores firmaron 5 convenios con otros privados que se harán cargo de distintos servicios.

Uno de ellos es con el Yacht Club Mendoza, que abrirá allí una sede complementaria a la de El Carrizal. La propuesta apunta a trasladar parte de la actividad náutica hacia esta margen del lago, con instalaciones que tendrán vestuarios y pileta.

Windsurf y otras actividades náuticas desde la costa norte del perilago de Potrerillos. Foto: gentileza Dosados SA

En el predio también habrá gastronomía. Auténtico, el restaurante de calle Sarmiento, tendrá una concesión para operar los fines de semana en la costa norte.

En el área deportiva, Jerónimo y Juan Cruz Páez estarán al frente de la concesión del Bike Park, que tendrá dos pistas. Una de ellas, de nivel inicial y pensada para niños, ya está lista. La segunda será un circuito cerrado de ciclismo de montaña, una pista olímpica de cross-country.

Bike Park de Jerónimo y Juan Cruz Páez en el perilago de Potrerillos. Foto: gentileza Dosados SA

El Bike Park tendrá además un parador para hacer una pausa y tomar algo.

A esto se suma el convenio con Buceo Aconcagua, que permitirá incorporar la actividad al proyecto; y el acuerdo con Viento Andino Sail Tour, de Sebastián Motta, un servicio que ya está habilitado y que permite conectar los fines de semana ambas costas del lago, prácticamente como un ferry.

Buceo Aconcagua en el perilago de Potrerillos. Foto: gentileza Dosados SA

"Es una propuesta pensada para darle contención a la familia", explica Bajach. Mientras uno de los integrantes navega, otro puede hacer mountain bike y en la costa habrá gastronomía, senderos y espacios para disfrutar de la playa.

Verano en Potrerillos: cuándo abre Cantos de Miralago

El cronograma tiene tres momentos. El primer hito está previsto para este verano, entre febrero y marzo de 2027. Para entonces, los desarrolladores esperan poner en funcionamiento el Bike Park, con sus dos pistas, la infraestructura básica, el parador y la propuesta de buceo.

Entrado 2027 llegará la habilitación de la segunda etapa, con la construcción de la sede del Yacht Club.

De costa a costa en el perilago de Potrerillos. Foto: gentileza Dosados SA

La tercera etapa tiene como fecha de inauguración marzo de 2028. Para entonces, el proyecto prevé tener habilitados los sectores de reposeras y playa, además de los espacios para senderismo.

El paisaje desde la costa norte de Potrerillos. Foto: gentileza Dosados SA

"En marzo de 2028 estará todo inaugurado", anticipa Franco Pérez, arquitecto y socio del proyecto.

Mientras tanto, el equipo continúa trabajando sobre el terreno y abriendo caminos para senderismo. La obra gruesa todavía espera una autorización. El proyecto está a la espera de que Las Heras apruebe los planos.

Un pueblo de montaña privado con espacios de acceso público

Cantos de Miralago combina un desarrollo inmobiliario privado con una propuesta turística de acceso público. Los amenities se construirán en el sector costero adjudicado por el Gobierno y estarán abiertos a quienes lleguen hasta esta zona del lago.

Los lotes del desarrollo residencial están a la venta y, según explicaron los propietarios, ese esquema permitirá financiar parte de la construcción de los espacios de servicios y recreación.

El Yatch Club Mendoza abrirá una sede en la costa norte de Potrerillos, de la mano de Cantos de Miralago. Foto: gentileza Dosados SA

El desafío será que esa convivencia entre lo privado y lo público funcione en una zona que históricamente tuvo una infraestructura muy limitada.

El camino es uno de los principales puntos. A medida que se incorporen nuevos servicios y aumente la cantidad de visitantes, también crecerá la necesidad de mejorar los accesos y las condiciones de circulación por la costa norte.

El Bike Park proyectado para este verano en la costa norte de Potrerillos. Foto: gentileza Dosados SA

Uno de los grandes sueños a futuro es la apertura de una nueva ruta entre montañas, que permita evitar la conexión por Ruta 7 y el actual acceso a la costa norte por el puente ferroviario del kilómetro 1.102.

De un sueño familiar a un pueblo de montaña en el corazón del Potrerillos secreto

La historia de Miralago comenzó mucho antes de que las máquinas volvieran a moverse.

En 2006, el desarrollador Daniel Pérez Magnelli imaginó que la margen norte de Potrerillos podía convertirse en una comunidad de montaña. La idea surgió luego de un encuentro fortuito en la cordillera de Malargüe con el doctor Raúl Correas, uno de los propietarios originarios de los terrenos.

El acceso a la playa de la costa norte del perilago de Potrerillos será público.

El plan buscaba combinar sectores residenciales con un polo náutico, turístico y recreativo.

El desafío era enorme. La topografía y las restricciones ambientales propias de una zona vinculada con la principal fuente de agua de Mendoza obligaron a atravesar un largo proceso de estudios técnicos y aprobaciones.

Así se espera que quede el nuevo proyecto en la costa norte de Potrerillos. Foto: gentileza Dosados SA

Hacia fines de 2008 comenzaron las primeras obras de apertura de calles sobre terrenos prácticamente vírgenes y también se realizó la perforación de un pozo para abastecer de agua al desarrollo. Con el tiempo llegaron las primeras etapas del barrio Lomas de Miralago.

Daniel murió en 2013, pero la iniciativa siguió adelante. Años después, su hijo mayor, Franco Pérez, retomó el proyecto junto con sus socios Carlos Bajach y Bernardo Sottile, a través de la desarrolladora Dosados.

Caminos abiertos en la costa norte del perilago de Potrerillos. Foto: gentileza Dosados SA

En 2021 comenzó el rediseño del plan maestro. Y en 2024 llegó un paso decisivo: la concesión de tierras costeras por parte del Gobierno provincial.

Aquello que había comenzado como un barrio de montaña fue tomando otra dimensión. La propuesta pasó a plantearse como un pueblo de montaña con distintos sectores y actividades.

Hoy Miralago se estructura alrededor de tres grandes áreas: Lomas de Miralago, la primera etapa residencial; Cantos de Miralago, la nueva propuesta premium; y Costas de Miralago, el sector turístico y deportivo que busca llevar náutica, gastronomía, buceo, senderismo y mountain bike hasta una de las márgenes menos conocidas de Potrerillos.

Buceo en el perilago de Potrerillos. Así se proyecta una de las apuestas de Cantos de Miralago en la costa norte. Foto: gentileza Dosados SA

Ahora, con los caminos abiertos y las primeras instalaciones en proceso, el verano 2027 aparece como el primer gran momento para que el Potrerillos norte deje de ser tan secreto.