Potrerillos norte, solo para aventureros: la promesa de un paraíso, con un camino desafiante

Potrerillos costa norte puente camino (3).jpeg Esta es la huella de la costa norte de Potrerillos. A lo largo de 11 kilómetros se ubican tierras privadas y públicas en las que se desarrollarán al menos cinco proyectos más. Foto: Nicolás Rios

Un vehículo acorde, preferíblemente 4x4, es necesario para arrancar con el pie derecho esta aventura. Nosotros fuimos, con el chofer Sergio y el fotógrafo Nicolás, a bordo de un Corsa. ¿El nivel de sufrimiento del dueño del auto del 1 al 10 al terminar la excursión? "Seis". Trabajoso, pero tolerable.

Un puente centenario, la puerta de acceso a un sendero complejo

A 5 km del acceso principal de Potrerillos, al costado derecho de la Ruta N° 7, se encuentra el antiguo puente ferroviario. Una pasarela de hierro, que fue reforzada por Vialidad con durmientes y chapas y que está resguardada con una tela romboidal de un metro de altura a sus costados.

No hay señalización que lo anticipe por lo que, si no conocés el camino o no estás atento, al tomar la curva podés pasar de largo.

Potrerillos costa norte puente camino (25).jpeg El antiguo puente ferroviario Anderson, operativo desde 1910 a 1984, es la única vía de acceso a la costa norte del dique Potrerillos. Foto: Nicolás Rios

La pensás dos veces antes de cruzar. Un viejo cartel de peligro lo hace tenebroso. Las maderas rotas, los tornillos salidos y el ruido del río no ayudan para nada. Pero entre que nos bajamos, lo miramos de cerca y tomamos unas fotos, pasaron una camioneta y un camión. Si cruzaron ellos, por qué no lo haríamos nosotros, pensamos sin decirlo en voz alta. Y nos mandamos.

El dueño del auto es el que la pasó peor en esa primera prueba de fuego; pero nobleza obliga: la sensación de peligro es más fuerte del que esos 60 metros realmente representan.

Serpenteante pero mantenido

Se nota el trabajo sobre el camino. Por lo que cuentan algunos de los privados que ya están en la zona hace varios años, son ellos los que lo mantienen con máquinas que alisan la huella y compactan la tierra.

"En tres años nunca vi la mano del Estado", dijo un propietario a Diario UNO. Desde el Emetur, en nombre del Gobierno provincial, prometieron compromiso. Saben que se trata de un camino público, que es responsabilidad estatal y que si los particulares van a invertir en el desarrollo de la zona, la Provincia tiene que acompañar con la parte que le toca. Pero no hay por el momento una obra programada, ni en el puente, ni en la "ruta".

Potrerillos costa norte puente camino (20).jpeg El río Mendoza pasa por debajo del puente por el que se accede a la costa norte de Potrerillos. Foto: Nicolás Rios

Hasta el kilómetro 1, donde se asentará el primero de los desarrollos licitados hace algunos días -la parada gastronómica de Domos Potrerillos-, el camino está limpio, despejado de piedras y es amplio. Te entusiasma a seguir.

En el kilómetro siguiente ya se ven tramos con rocas de punta pero nada que no pueda sortearse yendo despacio, consciente la precariedad, de que es curva y contracurva y de que hay tramos con barrancos.

Un punto muy positivo: hay señal 4G durante todo el camino y el Google Maps lo reconoce, así que es prácticamente imposible perderse si vas a algún desarrollo determinado.

Un punto negativo: te podés topar de frente con habitués que abusan de la velocidad. Si la zona comenzará a ser más concurrida, tendrán que empezar a pensar un poco más en el otro.

Potrerillos costa norte puente camino (19).jpeg

Entre el kilómetro 4 y 6 ya se ven construcciones lindas a lo lejos, montaña adentro. Enfrente, el dique Potrerillos y su inmensidad. Algunos pescadores escondidos, patos que huyen de la concurrida costa sur y turistas amantes de la naturaleza y el silencio haciendo sus paseos a pie o a caballo.

Potrerillos costa norte puente camino (9).jpeg

Nos topamos con el gran campo San Ignacio, propiedad de otro de los beneficiados con la reciente concesión de tierras públicas. Allí, alrededor del kilómetro 8, en la primera línea del dique, proyectan una propuesta gastronómica de categoría y para pocas personas.

Potrerillos costa norte puente camino (13).jpeg

Pegaditas están las tierras de Costa Norte Park, un parque de aventura, con tobogán de agua y piscina, que con la licitación podrá ampliarse para desarrollar, entre otros proyectos, un hostel. Se ve desde el sendero y llama la atención.

Nos cruzamos con una retroexcavadora. La mano permanente en el camino se nota, aunque a esta altura el chofer del auto ya está bastante estresado y los asientos repletos de tierra.

Potrerillos costa norte puente camino (8).jpeg

La trocha termina en el kilómetro 11, con la entrada al barrio de montaña Miralago. Aquí, sobre el final, hará su desarrollo Dosados SA, con acceso al dique y la instalación del club náutico.

Es este el proyecto que, en una segunda etapa, planea un restaurante de montaña, paradores (fogoneros) y una proveeduría, a mi entender, realmente muy necesaria para la costa norte porque, salvo que disfrutes de manejar en terreno montañoso, si te olvidaste de algo y tenés que salir a comprar, vas a refunfuñar.

Otro consejo: aunque vayas solo a pasar el día (aunque yo te recomendaría que sean al menos un par para que sea más placentero el viaje), no dejes de llegar hasta el final. La vista allí es mágica y hará que todo lo demás valga la pena.

Potrerillos costa norte puente camino (15).jpeg La vista del dique Potrerillos durante el camino de la costa norte. Las montañas abrazando el cambio de colores del agua y el reflejo de los rayos del sol.

"Hemos llegado bien (al km 11). Ahora hay que volver pero sabiendo que no hay nada drástico", dijo el chofer resumiendo la experiencia de transitar por un camino desconocido.

Lo último: así como salirse de la ruta para acceder al puente ferroviario es arriesgado; la salida para reincorporarse a la ruta N°7 lo es aún más y allí sí urge la mano del Estado para no lamentarse más adelante.