Quedó firme la condena contra el adiestrador de perros Marcos Herrero y volverá a la cárcel

Marcos Herrero.jpg Marcos Herrero ya había sido detenido por la Justicia de Mendoza en 2021.

Las complicaciones de Marcos Herrero en Bahía Blanca

Se determinó que el rionegrino también falsificó pruebas en esa causa que por entonces era seguida por todo el país ya que involucraba a las fuerzas de seguridad. El 22 de abril de 2025 fue condenado a 7 años de prisión, que se unificaron en un total de 7 años y 8 meses con la pena anterior que había recibido en Mendoza.

El adiestrador de perros quedó en libertad hasta que quede firme la sentencia. A fines de febrero pasado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso que presentó su defensa y el jueves pasado también negó la posibilidad de que el expediente escale hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los camaristas Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques consideraron que la defensa de Marcos Herrero "no logró caracterizar la arbitrariedad que invoca ni la existencia de una cuestión federal suficiente que autorice la habilitación de la vía extraordinaria, en tanto que sus argumentaciones sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta por este Tribunal".

De esta forma, la condena contra Marcos Herrero quedó firme y ahora será detenido en cuestión de días para pasar a cumplir los 7 años y 8 meses de prisión.

Marcos Herrero.jpg Marcos Herrero durante el juicio por el caso de Bahía Blanca.

Marcos Herrero, descubierto en Mendoza

En septiembre de 2021, Marcos Herrero y sus perros viajaron hasta Potrerillos donde realizaron un peritaje y "encontraron" restos humanos en un hotel donde desde hacía varios meses se buscaba a la actualmente desaparecida Viviana Luna. Además de los huesos se hallaron cartas que hablaban de una red de trata de personas que involucraba a importantes nombres provinciales y nacionales.

Sin embargo, la Fiscalía de Homicidios local siempre sospechó de su accionar y terminó detectando que los huesos hallados en Potrerillos pertenecían al mismo cuerpo del que se encontraron otros restos óseos en Río Gallegos, donde Marcos Herrero intervino en la desaparición de una mujer. Conclusión: en ambas provincias había plantado las pruebas de un mismo cadáver.

Días después terminó detenido en su casa de Río Negro. Cuando se realizó el operativo policial, arrojó por la medianera un bolso que tenía en su interior varios restos óseos. En marzo de 2023 fue condenado a 8 meses de cárcel en forma condicional. Ese fallo contra Marcos Herrero fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia.