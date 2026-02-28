Confirmaron la condena para el perito Marcos Herrero por falsear y plantar pruebas en Mendoza y Bahía Blanca

Marcos Herrero.jpg Marcos Herrero cuando fue detenido en Mendoza.

La condena contra Marcos Herrero en Bahía Blanca

Desde mediados de 2020 que en Bahía Blanca se investigaba un caso más que sensible: la desaparición de Facundo Astudillo Castro luego de ser detenido por las fuerzas policiales. Marcos Herrero intervino como perito, contratado por la madre del joven. Sus perros supuestamente encontraron rastros del joven en un destacamento policial, pese a que habían pasado más de 3 meses desde que estaba desaparecido y los olores de una persona sólo son detectados por estos animales cuando han pasado un par de días, luego desaparecen.

Tras la condena en Mendoza, el adiestrador de perros enfrentó un juicio federal en Bahía Blanca donde se demostró que indujo a sus perros Yatel y Duke a "realizar marcaciones positivas con el objeto de provocar un error en las autoridades judiciales e incriminar, en principio, a cuatro oficiales policiales". No sólo eso sino que obtuvo "un reconocimiento público por su labor y recaudó dinero aprovechándose de la desesperación de los familiares de las víctimas desaparecidas".

El 22 de abril de 2025 fue condenado a 7 años de prisión por 7 delitos de falso testimonio agravado. La pena se unificó con la sentencia anterior de Mendoza en un total de 7 años y 8 meses de cárcel, más 14 años de inhabilitación absoluta.

Marcos Herrero.jpg Marcos Herrero durante el juicio en Bahía Blanca.

La defensa de Marcos Herrero presentó un recurso de Casación contra el fallo basándose que no tuvo intención de falsear información en la causa: "Las afirmaciones vertidas no era aserciones falsas sino interpretaciones técnicas basadas en su experiencia profesional".

El jueves pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia argumentando que "no resulta creíble que la exposición de Marcos Herrero ante el tribunal pudo obedecer a un error técnico o diferencia metodológica. Faltó a la verdad. Marcos Darío Herrero resultó desleal para con el derecho penal vigente".

Con este fallo, el adiestrador de perros quedó a un paso de que quede firme la condena -le resta un recurso ante la Corte nacional-. No es un dato menor ya que se encuentra en libertad y si eso ocurre pasará a la cárcel a cumplir la pena.

marcos herrero y su perro yatel caso viviana luna 3.jpg Marcos Herrero hacía gala de su calidad de perito, pero era todo simulado.

Marcos Herrero, descubierto en Mendoza

En septiembre de 2021, Marcos Herrero y sus perros viajaron hasta Potrerillos donde realizaron un peritaje y "encontraron" restos humanos en un hotel donde desde hacía varios meses se buscaba a la actualmente desaparecida Viviana Luna. Además de los huesos se hallaron cartas que hablaban de una red de trata de personas que involucraba a importantes nombres provinciales y nacionales.

Sin embargo, la Fiscalía de Homicidios local siempre sospechó de su accionar y terminó detectando que los huesos hallados en Potrerillos pertenecían al mismo cuerpo del que se encontraron otros restos óseos en Río Gallegos, donde Marcos Herrero intervino en la desaparición de una mujer. Conclusión: en ambas provincias había plantado las pruebas de un mismo cadáver.

Días después terminó detenido en su casa de Río Negro. Cuando se realizó el operativo policial, arrojó por la medianera un bolso que tenía en su interior varios restos óseos. En marzo de 2023 fue condenado a 8 meses de cárcel en forma condicional. Ese fallo contra Marcos Herrero fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia.