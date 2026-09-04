Primeras imágenes del "nuevo Potrerillos": así será el complejo en la zona menos conocida del perilago

Las primeras fotos del complejo de la UNCuyo en la costa norte del perilago de Potrerillos.

Hotel, cabañas, camping y un anfiteatro en Potrerillos

Tres sectores, hotel de 2 pisos, cabañas, anfiteatro, restaurantes con terrazas, camping para motorhomes y 2 piletas. Todo eso es lo que proyecta la UNCuyo para su complejo en el "Potrerillos secreto".

El sector Este será el área de camping y recreación. El proyecto contempla reorganizar y modernizar el espacio existente, con un nuevo acceso y garita de seguridad, núcleos sanitarios, quinchos, proveeduría y estacionamientos.

También se prevén mejoras en los caminos vehiculares y senderos peatonales, además de la puesta en valor de las 2 piletas existentes.

Las obras en el perilago de Potrerillos comenzarían a mediados del 2027.

El sector permitirá tanto el acampe tradicional como el ingreso de motorhomes, una de las alternativas contempladas dentro de la propuesta turística.

En el sector Central se concentrarán las actividades culturales y gastronómicas. Allí se proyecta un anfiteatro al aire libre para espectáculos y actividades culturales, junto con un área de restaurantes y terrazas orientadas hacia el paisaje.

Este sector tendrá además un acceso y estacionamiento propios y funcionará como espacio de transición entre las áreas de camping y alojamiento.

El sector Oeste, en tanto, estará destinado al alojamiento y tendrá un carácter más privado. Allí se proyecta un hotel de 2 niveles y un conjunto de cabañas independientes, ubicadas estratégicamente para aprovechar las vistas, preservar la privacidad y mantener el contacto con el entorno natural.

Hotel, cabañas, camping y un anfiteatro en Potrerillos.

En cuanto a la arquitectura, la UNCuyo plantea una estética contemporánea de bajo impacto visual, con materiales como piedra, hormigón, revoques hidrolavados y metal.

Según dijeron en el proyecto ejecutivo, la intención es generar una imagen vinculada al paisaje de montaña y evitar contrastes excesivos con el entorno.

Quién financiará el proyecto de la UNCuyo en Potrerillos

El desarrollo del complejo turístico no será financiado íntegramente por la Universidad Nacional de Cuyo. El proyecto contempla una inversión por etapas y, para las obras de mayor envergadura, la casa de estudios prevé recurrir a inversores privados.

En su momento, la entonces coordinadora de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios del Rectorado, Paula Cepparo, había explicado que no se utilizarían fondos genuinos del presupuesto ordinario de la UNCuyo, sino que se evaluaban distintas alternativas, como asociarse con un privado, concesionar servicios o recurrir a un préstamo.

La primera etapa de obras en Potrerillos contempla el desmonte de forestales en mal estado de conservación y la reforestación, además de nuevos accesos, calles vehiculares y peatonales e iluminación.

El actual director de Obras y Mantenimiento, Ricardo Gauna, agregó que la propuesta contempla 4 etapas de inversión a lo largo de 30 años, hasta completar el desarrollo.

El plan de negocios presentado oficialmente contempla que empresas privadas financien la construcción del hotel, las cabañas y los restaurantes.

La primera etapa, en cambio, tendrá una participación directa de la UNCuyo y estará enfocada principalmente en la intervención del camping del ex ACA, donde ya existe buena parte de la infraestructura.

Para cuándo estará listo el complejo de la UNCuyo en Potrerillos

La UNCuyo completó el proyecto ejecutivo y lo presentó ante la Comisión Técnica Revisora del Perilago Potrerillos.

Ahora comienza otra instancia: la comisión analizará la documentación y realizará las observaciones, recomendaciones o requerimientos que considere necesarios. Según el procedimiento previsto, tendrá un plazo aproximado de 30 días para expedirse.

Una vez finalizada esa evaluación, la Universidad podrá avanzar con las acciones administrativas y técnicas necesarias para continuar con el proyecto.

Si el proceso avanza de acuerdo con los plazos previstos, las primeras obras podrían comenzar a mediados de 2027 y estarán concentradas en el área de camping.

Esta primera etapa contempla trabajos de movimiento de suelo, canalizaciones y electrificación, además de la intervención de los quinchos y de la infraestructura existente. También incluye las mejoras previstas para los accesos, calles, sanitarios, fogones, sitios de acampe y sectores recreativos.

El plazo estimado para completar esta primera etapa es de entre 3 y 4 años. Luego, el cronograma prevé avanzar con el sector de eventos y el anfiteatro y, en una etapa posterior, con el área destinada al alojamiento.

El hotel podría comenzar en 2035, aunque ese plazo podría adelantarse si se concreta antes la llegada de inversiones privadas.