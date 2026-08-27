En las instalaciones de Dalvian Mall se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la quinta edición de la Natural Race, la emblemática prueba de trail running organizada por Vaypol y Saucony. El acto contó con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el subsecretario de Deportes de la Provincia, Federico Chiapetta y directivos de la organización como Julio CortÈs, quien destacó el crecimiento sostenido de una cita que convoca a deportistas locales, nacionales e internacionales en los imponentes escenarios del piedemonte mendocino.
Presentaron la 5ª edición de la Natural Race con el desafío de conectar Potrerillos con el Frank Romero Day
La carrera de trail running reunirá a 3.000 atletas en distancias de 7K a 60K para potenciar a Mendoza como epicentro del turismo deportivo
Para esta quinta entrega, programada para el domingo 27 de septiembre de 2026, se proyecta la participación de aproximadamente 3.000 atletas. El evento desplegará una propuesta diversa adaptada tanto a quienes se inician en la disciplina como a corredores de alta exigencia, ofreciendo un abanico de seis distancias competitivas: 7K, 12K, 15K, 21K, 42K y la exigente prueba ultra de 60K.
La Travesía: una épica deportiva entre Potrerillos y el Teatro Griego
El plato fuerte de la jornada estará constituido por La Travesía, el trazado ideado para las categorías de 42K (Maratón) y 60K (Ultra). Esta desafiante ruta iniciará en la costa norte del Dique Potrerillos y culminará en el Teatro Griego Frank Romero Day.
Mauricio Gutiérrez Vila, referente del comité organizador, subrayó que este tramo propone "un desafío enorme para los corredores" al combinar la dureza del terreno con una inmersión completa por postales icónicas de la geografía mendocina, tales como la Pampa de los Ñangos, el Cerro Alfalfar y el icónico Puesto del Indio.
Respecto al paso por este último hito geográfico, Barbarita Vila, en representación del complejo Puesto del Indio, remarcó la significación de formar parte del circuito: "El trail running no es solo correr, sino conectarse con el entorno. Atravesar esta zona permite que los atletas sean protagonistas de una experiencia diferente, descubriendo la identidad profunda de nuestra montaña y visibilizando a Mendoza ante una audiencia amplia".
El Frank Romero Day como epicentro de la fiesta del running
Si bien La Travesía iniciará en Potrerillos, las competencias de 7K, 12K, 15K y 21K tendrán su punto de partida y llegada directo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Estas distancias menores recorrerán sectores estratégicos del Parque Deportivo de Montaña, las inmediaciones del Dique Frías y el Cerro Siete Colores. De este modo, el icónico anfiteatro mendocino se transformará en el corazón neurálgico del evento, recibiendo la marea de competidores de todas las modalidades y albergando las áreas de recreación, la gastronomía y la premiación.
A fin de extender el alcance de la prueba al mundo, la organización confirmó que la carrera contará con una transmisión en vivo sin precedentes mediante el canal de YouTube de RunningVa. La cobertura incluirá tomas aéreas con drones, seguimiento en tiempo real de los punteros en los senderos más técnicos, reportajes y la atmósfera del parque cerrado.
Impacto turístico, entrega de kits y logística del evento
Más allá de lo estricta e individualmente deportivo, la Natural Race constituye un motor de promoción turística para la provincia de Mendoza. La recepción de miles de visitantes dinamiza la gastronomía, la hotelería y el comercio regional durante el fin de semana del evento.
La agenda oficial estipula que la entrega de kits para los 3.000 inscriptos se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en la Nave Cultural, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza, donde los participantes podrán retirar sus dorsales, chips de medición y la indumentaria oficial antes de enfrentarse a las cumbres del pedemonte.
En pocas palabras
- Natural Race: presentaron la 5ta edición con 3.000 atletas y distancias de 7K a 60K.
- Desafío Potrerillos-Frank Romero: la prueba de 60K conectará el dique con el Teatro Griego, promoviendo el turismo deportivo.
- Transmisión y Logística: el evento se transmitirá en vivo por YouTube y la entrega de kits será en la Nave Cultural.