Presentaron la 5ª edición de la Natural Race con el desafío de conectar Potrerillos con el Frank Romero Day

Mauricio Gutiérrez Vila, referente del comité organizador, subrayó que este tramo propone "un desafío enorme para los corredores" al combinar la dureza del terreno con una inmersión completa por postales icónicas de la geografía mendocina, tales como la Pampa de los Ñangos, el Cerro Alfalfar y el icónico Puesto del Indio.

Respecto al paso por este último hito geográfico, Barbarita Vila, en representación del complejo Puesto del Indio, remarcó la significación de formar parte del circuito: "El trail running no es solo correr, sino conectarse con el entorno. Atravesar esta zona permite que los atletas sean protagonistas de una experiencia diferente, descubriendo la identidad profunda de nuestra montaña y visibilizando a Mendoza ante una audiencia amplia".

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez y Barbarita Vila, de Puesto del Indio. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El Frank Romero Day como epicentro de la fiesta del running

Si bien La Travesía iniciará en Potrerillos, las competencias de 7K, 12K, 15K y 21K tendrán su punto de partida y llegada directo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Estas distancias menores recorrerán sectores estratégicos del Parque Deportivo de Montaña, las inmediaciones del Dique Frías y el Cerro Siete Colores. De este modo, el icónico anfiteatro mendocino se transformará en el corazón neurálgico del evento, recibiendo la marea de competidores de todas las modalidades y albergando las áreas de recreación, la gastronomía y la premiación.

A fin de extender el alcance de la prueba al mundo, la organización confirmó que la carrera contará con una transmisión en vivo sin precedentes mediante el canal de YouTube de RunningVa. La cobertura incluirá tomas aéreas con drones, seguimiento en tiempo real de los punteros en los senderos más técnicos, reportajes y la atmósfera del parque cerrado.

Listos para participar de la Natural Race. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Impacto turístico, entrega de kits y logística del evento

Más allá de lo estricta e individualmente deportivo, la Natural Race constituye un motor de promoción turística para la provincia de Mendoza. La recepción de miles de visitantes dinamiza la gastronomía, la hotelería y el comercio regional durante el fin de semana del evento.

La agenda oficial estipula que la entrega de kits para los 3.000 inscriptos se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en la Nave Cultural, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza, donde los participantes podrán retirar sus dorsales, chips de medición y la indumentaria oficial antes de enfrentarse a las cumbres del pedemonte.