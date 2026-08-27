Sanciones en la DGE: echaron a celadores por cientos de faltas y hasta por tener aliento a alcohol

La Dirección General de Escuelas (DGE) formalizó una serie de sanciones disciplinarias contra celadores titulares de diversos establecimientos educativos de la provincia. A través de resoluciones firmadas por el titular del área, Tadeo García Zalazar, y publicadas en el Boletín Oficial, el organismo dispuso la desvinculación de dos empleados tras comprobar extensos periodos de inasistencias injustificadas, además de aplicar una sanción de suspensión a un tercer agente investigado por presuntas faltas graves en su lugar de trabajo.
Máximas sanciones por inasistencias injustificadas
Entre los casos resueltos, la DGE aplicó la sanción de cesantía a Sergio Arturo Agüero, celador titular de la Escuela Nº 4-023 "Molinero Andrés Tejeda", ubicada en Las Heras. Según consta en la resolución N.º 4.509, el expediente administrativo determinó que el agente incurrió en un total de 414 inasistencias injustificadas, configurando una transgresión al Estatuto del Celador y la Ley N.º 9.103.
En una situación similar se resolvió el expediente correspondiente a Sergio José Araya, celador de la escuela N.º 1-167 "Capitán de Navío Juan E. Cánepa", de Maipú. A través de la resolución N.º 5.765, la conducción educativa confirmó la cesantía del agente luego de constatar 183 inasistencias continuas registradas tras el vencimiento de una licencia. Durante el proceso de investigación sumaria, los informes del sistema indicaron que el agente residía en España, por lo que las notificaciones debieron realizarse mediante edictos oficiales.
Investigado por ir a trabajar con aliento a alcohol
Por otra parte, la resolución N.º 2.530 estableció una sanción de 10 días de suspensión sin goce de haberes para Néstor Daniel Marchan, celador titular en la escuela N.º 2-023 "Dr. Ignacio Pirovano" de Godoy Cruz. La medida responde a una denuncia presentada por la madre de una alumna y ratificada por autoridades de la institución especial.
Las actuaciones administrativas acreditaron que el agente se presentó a cumplir tareas en reiteradas oportunidades con aliento alcohólico. Asimismo, las actas del establecimiento sumaron cargos por descuido del patrimonio escolar al dejar armarios con material institucional sin el debido cierre de seguridad, junto con el registro de seis inasistencias injustificadas y ocho tardanzas.
En pocas palabras
- Sanciones disciplinarias: la DGE aplicó cesantías y suspensiones a celadores por inasistencias y faltas graves.
- Cesantías: dos celadores fueron despedidos por extensas ausencias injustificadas. Uno de ellos residía en España.
- Suspensión: un tercer agente fue sancionado por presentarse a trabajar con aliento alcohólico y otras faltas.