Sanciones en la DGE: echaron a celadores por cientos de faltas y hasta por tener aliento a alcohol

La denuncia de una madre y las actas por inasistencias y negligencia derivaron en la sanción disciplinaria dispuesta por el organismo educativo.

Máximas sanciones por inasistencias injustificadas

Entre los casos resueltos, la DGE aplicó la sanción de cesantía a Sergio Arturo Agüero, celador titular de la Escuela Nº 4-023 "Molinero Andrés Tejeda", ubicada en Las Heras. Según consta en la resolución N.º 4.509, el expediente administrativo determinó que el agente incurrió en un total de 414 inasistencias injustificadas, configurando una transgresión al Estatuto del Celador y la Ley N.º 9.103.

Los sumarios administrativos determinaron la cesantía de dos celadores por faltas masivas y la suspensión de un tercero por aliento alcohólico.

En una situación similar se resolvió el expediente correspondiente a Sergio José Araya, celador de la escuela N.º 1-167 "Capitán de Navío Juan E. Cánepa", de Maipú. A través de la resolución N.º 5.765, la conducción educativa confirmó la cesantía del agente luego de constatar 183 inasistencias continuas registradas tras el vencimiento de una licencia. Durante el proceso de investigación sumaria, los informes del sistema indicaron que el agente residía en España, por lo que las notificaciones debieron realizarse mediante edictos oficiales.