Tras la llegada del corazón, Emilia entró al quirófano para el trasplante

Finalmente, Emilia Troncoso ingresó al quirófano este lunes a las 16.30, para comenzar la intervención (el trasplante de corazón) que se estimaba que extenderse durante aproximadamente 10 horas, según les informaron los médicos a sus padres. La niña supo desde el mediodía que había llegado el corazón que esperaba: fueron sus papás, junto con su pediatra de terapia y las psicólogas que la acompañan, quienes se lo comunicaron. Así, consciente de que comenzaba el momento que esperó durante meses, Emilia ingresó a quirófano para recibir el trasplante que puede darle una nueva oportunidad.
Después de meses de espera, incertidumbre y miedo, finalmente llegó el momento que Emilia Troncoso y su familia soñaban. A la niña mendocina de 12 años le apareció un corazón compatible y este mismo lunes ingresó a quirófano para recibir el trasplante que necesita. La noticia fue confirmada y rápidamente comenzó a recorrer Mendoza, donde durante meses cientos de personas siguieron su historia y rezaron por ella.
Cristian Troncoso, el papá de Emilia, atraviesa ahora las horas más intensas desde que su hija llegó a Buenos Aires. Consultado por Diario UNO, fue breve, casi sin poder detenerse a hablar en medio de la vorágine que comenzó con la noticia: “Muchos nervios, ansiedad y miedo. Es todo lo que puedo decir, no puedo hablar en este momento”, expresó. También aclaró que desconoce la procedencia del órgano.
Y acaso no haga falta mucho más.
Porque detrás de esas pocas palabras están los meses de angustia de una familia que dejó Mendoza para acompañar a su hija, la espera interminable por un órgano y cada avance de Emilia, que en los últimos días había logrado volver a caminar y recuperar fuerzas mientras permanecía internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
El corazón tan esperado llegó y no se sabe la procedencia
Ahora, el escenario cambió por completo. El corazón que tanto esperaba llegó y comienza una nueva etapa para Emi.
La propia familia difundió este lunes un mensaje acompañado por una fotografía de la niña jugando al básquet, su gran pasión, con una frase que resume el momento: “Llegó su tan esperado momento”. Allí contaron que el corazón ya está en el hospital y que en unas horas Emilia ingresaría a quirófano.
“Hoy comienza una nueva etapa en su vida. Su corazón ya está acá”, expresa el mensaje que rápidamente comenzó a compartirse entre familiares, amigos y todas las personas que acompañaron su historia.
Emilia es jugadora de básquet de Andes Talleres y ese deporte fue uno de los grandes motores durante estos meses. La niña permanece internada desde hace más de cuatro meses y debió atravesar una compleja recuperación, incluida la colocación de un Berlin Heart, un dispositivo de asistencia cardíaca que le permitió continuar esperando el órgano compatible.
Hace apenas unos días, su papá había contado que Emilia había vuelto a caminar después de permanecer durante semanas prácticamente inmóvil y que hacía ejercicios para recuperar fuerza. También extrañaba profundamente a sus amigas, su club y su amado básquet.
Ahora, toda esa espera desembocó en el momento más importante.
Emi ya tiene un corazón. Y Mendoza vuelve a emocionarse.
En pocas palabras
- Llegó el corazón: Emilia, una niña mendocina de 12 años, recibió un trasplante de corazón tras meses de espera.
- Emoción familiar: su padre expresó "nervios, ansiedad y miedo" ante la inminencia de la cirugía.
- Nuevo comienzo: la niña, que se recuperaba con un dispositivo de asistencia cardíaca, ya tiene el órgano compatible y se prepara para el quirófano.