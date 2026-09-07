Tras la llegada del corazón, Emilia entró al quirófano para el trasplante

Y acaso no haga falta mucho más.

Porque detrás de esas pocas palabras están los meses de angustia de una familia que dejó Mendoza para acompañar a su hija, la espera interminable por un órgano y cada avance de Emilia, que en los últimos días había logrado volver a caminar y recuperar fuerzas mientras permanecía internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

El corazón tan esperado llegó y no se sabe la procedencia

Ahora, el escenario cambió por completo. El corazón que tanto esperaba llegó y comienza una nueva etapa para Emi.

La propia familia difundió este lunes un mensaje acompañado por una fotografía de la niña jugando al básquet, su gran pasión, con una frase que resume el momento: “Llegó su tan esperado momento”. Allí contaron que el corazón ya está en el hospital y que en unas horas Emilia ingresaría a quirófano.

“Hoy comienza una nueva etapa en su vida. Su corazón ya está acá”, expresa el mensaje que rápidamente comenzó a compartirse entre familiares, amigos y todas las personas que acompañaron su historia.

Emilia es jugadora de básquet de Andes Talleres y ese deporte fue uno de los grandes motores durante estos meses. La niña permanece internada desde hace más de cuatro meses y debió atravesar una compleja recuperación, incluida la colocación de un Berlin Heart, un dispositivo de asistencia cardíaca que le permitió continuar esperando el órgano compatible.

Hace apenas unos días, su papá había contado que Emilia había vuelto a caminar después de permanecer durante semanas prácticamente inmóvil y que hacía ejercicios para recuperar fuerza. También extrañaba profundamente a sus amigas, su club y su amado básquet.

Ahora, toda esa espera desembocó en el momento más importante.

Emi ya tiene un corazón. Y Mendoza vuelve a emocionarse.