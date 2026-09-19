Hummus, escabeche y pan: 3 recetas con garbanzos que tenés que probar

Entre las opciones más populares se encuentra el hummus, una preparación cremosa que combina garbanzos con otros ingredientes y resulta ideal para untar. También se puede utilizar esta legumbre para preparar un pan diferente, perfecto para sumar a distintas comidas o disfrutar durante el día.

Otra alternativa son los garbanzos en escabeche, una preparación que combina la legumbre con verduras, condimentos y una mezcla de sabores que permite conservarlos y disfrutarlos de una manera diferente.