Hummus, escabeche y pan: 3 recetas con garbanzos que tenés que probar

Las recetas con garbanzos son una excelente opción para incorporar legumbres a la alimentación de todos los días. Este ingrediente permite preparar platos variados, fáciles y llenos de sabor, desde preparaciones clásicas hasta alternativas originales para acompañar las comidas.
Entre las opciones más populares se encuentra el hummus, una preparación cremosa que combina garbanzos con otros ingredientes y resulta ideal para untar. También se puede utilizar esta legumbre para preparar un pan diferente, perfecto para sumar a distintas comidas o disfrutar durante el día.
Otra alternativa son los garbanzos en escabeche, una preparación que combina la legumbre con verduras, condimentos y una mezcla de sabores que permite conservarlos y disfrutarlos de una manera diferente.
Estas recetas con garbanzos demuestran la versatilidad de esta legumbre en la cocina. Hummus, pan y escabeche son tres propuestas sencillas para aprovechar los garbanzos y transformar un ingrediente cotidiano en preparaciones variadas y sabrosas.
1. Recetas con garbanzos: Hummus tradicional, cremoso y fácil
Ingredientes:
- 4000 g de garbanzos cocidos
- 70 ml. de aceite de oliva virgen extra
- 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
- 50 ml. de agua
- 1 diente de ajo
- 5 g de sal
- 30 g de jugo de limón
- 5 g de comino
- 100 g de yogur natural (opcional)
Procedimiento:
- Primero, lava los garbanzos para retirar el líquido. Escurre y tritura en una procesadora. Después, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
- A continuación, tritura hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
- Si el hummus casero queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.
2. Pan de garbanzos en la licuadora
Ingredientes:
- 300 g de garbanzos cocidos
- 4 huevos
- 2 cdas. de orégano
- 5 cdas. de aceite de girasol
- 4 cdas. de harina integral con levadura para panes
- 1 cda. de polvo de hornear
Procedimiento:
- Primero, pon a remojar los garbanzos durante toda la noche. Enjuaga y vuelve a colocarles en agua limpia. Hierve hasta que estén blandos. Otra opción es usar garbanzos de lata, que ya vienen cocidos.
- En el vaso de la licuadora, procesa los garbanzos cocidos junto con los huevos, orégano y aceite. Se debe formar una pasta cremosa y homogénea.
- Lleva la preparación a un bowl y agrega el polvo de hornear junto con la harina integral. Mezcla bien hasta unificar los ingredientes y que quede una masa lisa.
- Para terminar, lleva el pan de garbanzos a una budinera aceitada y enharinada y cocina en el horno precalentado a 180 °C hasta que se dore en la superficie y al introducir un palillo, este salga limpio.
3. Receta de garbanzos en escabeche
Ingredientes:
- 1 lata de garbanzos cocidos
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias
- 6 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1/4 l de vino blanco
- 1/4 l de aceite de oliva
- 1/4 l de vinagre de manzana
- 2 hojas de laurel
- sal y pimienta negra en grano
- 2 huevos
Procedimiento:
- Primero, lava los garbanzos para eliminar el líquido conservante. Déjalos escurrir.
- En una sartén amplia, coloca un chorrito de aceite y pocha todas las verduras peladas y cortadas en juliana y los ajos en láminas a fuego lento. Agrega el laurel y la pimienta.
- A continuación, cuando las verduras se ablanden, agrega el aceite, el vino y el vinagre y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocinar por 10 minutos sin tapar.
- Mientras tanto, cocina los huevos en agua con sal por 10 minutos.
- Luego, cocina los garbanzos bien escurridos y déjalos por 10 minutos.
- Saca los garbanzos, escúrrelos y mezcla en un bol con las verduras. Pica los huevos duros, corrige con sal y decora con ramas de tomillo. Deja enfriar antes de servir.
En pocas palabras
- Recetas con garbanzos: El hummus, pan y escabeche son opciones versátiles para incorporar legumbres.
- Hummus: Preparación cremosa con garbanzos, ideal para untar, que se puede hacer fácilmente en casa.
- Pan y escabeche: Otras alternativas para aprovechar los garbanzos en preparaciones originales y sabrosas.