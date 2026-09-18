La receta de Panqueques de Paulina Cocina: llevan 3 ingredientes y tienen 4 trucos secretos

125 g. de harina

250 cc. de leche

2 huevos

Puedes usar harina común 0000 o leudante, si le ponés leudante quedarán un poco más gorditos. La leche puede ser descremada.

Cómo hacer Panqueques caseros: la receta de Paulina Cocina

Primero, coloca en la licuadora los huevos, la harina y un chorrito de leche. Bate, separa la mezcla de los bordes y volvé a batir hasta que no queden grumos. A continuación, agrega el resto de la leche y vuelve a batir hasta obtener una mezcla lisa. Lleva a la heladera durante aproximadamente 30 minutos para que la harina se hidrate. Luego, calienta una sartén o panquequera a fuego mínimo. Agrega un poco de manteca y coloca un cucharón de la mezcla. Cocina cada panqueque con paciencia, enmantecando la sartén cada tanto. Cuando esté cocido, se despegará solo. Dalo vuelta y cocínalo brevemente del segundo lado. Seguidamente, coloca los panqueques sobre un plato y cúbrelos con un repasador para evitar que se sequen. También puedes freezarlos envueltos en film. Finalmente, unta cada panqueque con dulce de leche y enróllalo, doblando primero los bordes para evitar que se escape el relleno. Colócalos en una fuente, espolvorea con azúcar impalpable y chocolate rallado y llévalos al microondas durante un minuto.

4 trucos para hacer panqueques caseros perfectos

1. Mueve rápido la sartén

Para conseguir panqueques finos y uniformes, coloca la mezcla en el centro de la sartén caliente y movela rápidamente en círculos para que la preparación se distribuya de manera pareja. También pudes usar una cuchara medidora para que todos tengan el mismo grosor.

2. Deja reposar la masa

Aunque parezca un detalle menor, dejar descansar la mezcla unos 30 minutos permite que la harina se hidrate correctamente. Así los panqueques quedan más flexibles y no se rompen al enrollarlos.

3. Usa la sartén a la temperatura justa

Una sartén antiadherente bien caliente y apenas engrasada con manteca o aceite ayuda a evitar que los panqueques se peguen. Si está fría o tiene demasiada grasa, la preparación puede adherirse.

4. Corrige la textura de la masa

Si la mezcla queda demasiado espesa, agrega un poco más de leche o agua, de a pequeñas cantidades. La consistencia ideal es similar a la de una crema líquida, para que se deslice fácilmente por la sartén.