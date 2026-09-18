Las recetas de coquitos caseros son una opción simple y deliciosa para disfrutar de unas galletas con mucho sabor a coco. Esta preparación, típica de la pastelería venezolana, se caracteriza por su textura crocante por fuera y suave por dentro.
Recetas de Coquitos caseros sin harina: la versión con huevo y la opción simple de una nutricionista
Te dejamos dos recetas de coquitos caseros sin harina. Una es la versión simple y sin huevo de la nutricionista Luisina Capone
Entre las recetas más fáciles para preparar en casa se encuentra una propuesta de la nutricionista Luisina Capone, quien comparte una versión de coquitos que se destaca por llevar pocos ingredientes y ser muy sencilla de preparar.
Una de las particularidades de estas galletas es que son sin harina de trigo, ya que el coco es el ingrediente principal de la preparación. En algunas versiones se utiliza harina de coco, que puede elaborarse a partir de coco rallado triturado.
Los coquitos caseros son ideales para acompañar el desayuno, la merienda o disfrutar como snack entre comidas. Además, permiten aprovechar el sabor y la textura del coco en una preparación rápida y práctica.
Receta de coquitos caseros
Los coquitos caseros me teletransportan inmediatamente a la niñez. Te voy a compartir la receta de mi abuela, que es súper sabrosa y sencilla. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 3 claras de huevo
- 1/4 taza de azúcar (puede ser edulcorante o stevia)
- 1/2 cdita. de esencia de vainilla
- 1/4 de cdita. de sal
- 4 tazas de coco rallado
- 1 taza de harina de coco (puedes hacerla procesando coco)
Opcional:
- Chocolate cobertura
- Dulce de leche
Cómo preparar la receta de coquitos caseros, paso a paso
Antes de comenzar con la receta de los coquitos caseros, precalienta el horno a 180°C y cubre dos bandejas con papel manteca.
- Primero, bate las claras de huevo y agrega el azúcar, la vainilla y la sal. Sigue batiendo hasta obtener una textura espumosa y el azúcar se haya disuelto.
- A continuación, agrega el coco rallado e incorpora bien, con la ayuda de una espátula. También, suma la harina de coco.
- Luego, divide la masa en porciones con la ayuda de una cuchara para servir helados o una manga de pastelería con una boquilla gruesa. Distribuye en la bandeja para horno. Si quieres, puedes rellenarlos con dulce de leche.
- Para finalizar, cocina los coquitos sin harina en el horno por 20-25 minutos, rotando la bandeja para que se doren de forma uniforme. Retira y deja enfriar.
Coquitos caseros recomendados por la nutricionista Luisina Capone
Ingredientes:
- 1 banana
- 1 taza de coco rallado
- 1 sobre de edulcorante o 2 cucharadas de azúcar (opcional)
Las cantidades de los ingredientes rinden para 10 coquitos.
Procedimiento:
- Pisa una banana y mézclala con el coco rallado hasta formar una masa.
- Arma los coquitos y llévalos al horno en una bandeja.
- Hornea durante 15 minutos hasta que estén dorados.
Mi nutricionista me recomienda comer coquitos entre comidas, si tengo hambre luego del desayuno, del almuerzo o de la merienda.
En pocas palabras
- Coquitos caseros: Receta sin harina de trigo, fácil y deliciosa, ideal para acompañar desayunos o meriendas.
- Versiones destacadas: Se presenta la receta tradicional y una opción simple de la nutricionista Luisina Capone con banana.
- Ingredientes clave: Coco rallado, huevo y opcionales como harina de coco o edulcorante definen esta preparación.