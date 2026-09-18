Recetas de Coquitos caseros sin harina: la versión con huevo y la opción simple de una nutricionista

Los coquitos caseros son ideales para acompañar el desayuno, la merienda o disfrutar como snack entre comidas. Además, permiten aprovechar el sabor y la textura del coco en una preparación rápida y práctica.

Receta de coquitos caseros

Los coquitos caseros me teletransportan inmediatamente a la niñez. Te voy a compartir la receta de mi abuela, que es súper sabrosa y sencilla. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

3 claras de huevo

1/4 taza de azúcar (puede ser edulcorante o stevia)

1/2 cdita. de esencia de vainilla

1/4 de cdita. de sal

4 tazas de coco rallado

1 taza de harina de coco (puedes hacerla procesando coco)

Opcional:

Chocolate cobertura

Dulce de leche

Cómo preparar la receta de coquitos caseros, paso a paso

Antes de comenzar con la receta de los coquitos caseros, precalienta el horno a 180°C y cubre dos bandejas con papel manteca.

Primero, bate las claras de huevo y agrega el azúcar, la vainilla y la sal. Sigue batiendo hasta obtener una textura espumosa y el azúcar se haya disuelto. A continuación, agrega el coco rallado e incorpora bien, con la ayuda de una espátula. También, suma la harina de coco. Luego, divide la masa en porciones con la ayuda de una cuchara para servir helados o una manga de pastelería con una boquilla gruesa. Distribuye en la bandeja para horno. Si quieres, puedes rellenarlos con dulce de leche. Para finalizar, cocina los coquitos sin harina en el horno por 20-25 minutos, rotando la bandeja para que se doren de forma uniforme. Retira y deja enfriar.

Coquitos caseros recomendados por la nutricionista Luisina Capone

Ingredientes:

1 banana

1 taza de coco rallado

1 sobre de edulcorante o 2 cucharadas de azúcar (opcional)

Las cantidades de los ingredientes rinden para 10 coquitos.

Procedimiento:

Pisa una banana y mézclala con el coco rallado hasta formar una masa. Arma los coquitos y llévalos al horno en una bandeja. Hornea durante 15 minutos hasta que estén dorados.

Mi nutricionista me recomienda comer coquitos entre comidas, si tengo hambre luego del desayuno, del almuerzo o de la merienda.